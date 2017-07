Kulcsemberei nélkül kell csodát tennie a Fradinak

Kedden kora este megérkezett Herningbe a Ferencváros labdarúgócsapata. A csütörtöki, Midtjylland elleni Európa-liga visszavágóra készülő zöld-fehérek nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a 4-2-es hazai vereség után idegenben kellene kivívniuk a továbbjutást, Thomas Doll ráadásul több kulcsjátékosát kénytelen nélkülözni a találkozón. Többek között erről is nyilatkozott a Fradit Dániába elkísérő Origónak.

Az már a párharc első mérkőzésén eldőlt, hogy a kiállított Julian Koch és a harmadik sárga lapját begyűjtő Botka Endre eltiltás miatt biztosan nem lehet ott a visszavágón, rajtuk kívül is lesznek azonban fontos hiányzói az együttesnek.

"Nem egyszerű a helyzetünk és nem csak azért, mert minimum három gólt kell szereznünk a továbbjutáshoz" – mondta Thomas Doll, majd így folytatta:

"Sajnos az eltiltott játékosokon kívül rengeteg sérülés nehezíti a dolgunkat. Hajnal Tamás a hétvégi agyrázkódása után el sem utazott velünk, Leandro bokasérülése sem jött rendbe és Otigba játékát sem merjük még megkockáztatni. Böde Dániel sem bevethető, de Varga Rolandnak és Priskin Tamásnak is vannak panaszai, úgyhogy nem egyszerű a helyzet.

Arról azonban szó sincs, hogy a Fradi feltett kézzel futna ki az MCH Aréna gyepére.

"Nem nyaralni jöttünk Dániába, természetesen tovább akarunk jutni és mindent meg is teszünk ezért.

Nem állunk be a kapunk elé, támadni fogunk, hiszen nekünk minél előbb gólt kell lőnünk. Egy korai találat nagyot javítana az esélyeinken. Egyenlő létszámban Budapesten is lőttünk két gólt egy félidő alatt, ha az első játékrészben mutatott teljesítményt meg tudjuk ismételni, lehet keresnivalónk."

És hogy ki lövi majd a gólokat? Talán éppen a Ferencváros keretéhez nyáron csatlakozó Lovrencsics Balázs.

"Nagyon remélem, hogy már nem kell sokat várni az első gólomra a Ferencváros mezében. A bajnoki nyitányon a Puskás Akadémia ellen megvoltak a helyzeteim, sajnos ott még nem tudtam a kapuba találni, de bízom benne, hogy hamarosan sikerül, akár már a csütörtöki visszavágón."

Természetesen kíváncsiak voltunk, hogy a 2016/2017-es NB II-es szezonban a Soroksár színeiben gólkirályi címet nyerő ifjabbik Lovrencsics lát-e esélyt a már-már csodával felérő továbbjutásra?

"Az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk a Midtjyllandnál és emberhátrányban is megvoltak a lehetőségeink, szerintem most is meglesznek, viszont azokat könyörtelenül ki kell használnunk. Nyilván jobb lett volna, ha döntetlennel, vagy akár egygólos vereséggel érkezünk a visszavágóra, mindkettőre megvolt a reális esély, de most már felesleges az első meccsel foglalkozni. Az akarattal és a mentalitással nem lesz baj, nyerni jöttünk Dániába!"

A mérkőzésig viszont még bő másfél nap van hátra, így könnyedebb témát is érintettünk a 25 éves támadóval, például, hogy milyen érzés a testvérével együtt futballozni?

"Soha nem gondoltam volna, hogy ez megvalósulhat, de természetesen hatalmas élmény és nagyon örülök neki. Azt hittem, hogy ő még hosszú ideig külföldön futballozik majd, ezért amikor hazatért a Ferencvárosba és felcsillant a remény, eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csapattársak lennénk. Ez most sikerült, ami mindkettőnket motivál, ebből a helyzetből pedig a csapat is csak profitálhat."

Elképzelhető, hogy akár már a Midtjylland elleni második összecsapáson. Csütörtökön 19 órától kiderül.