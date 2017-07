Nikolics, Kaká és David Villa a Real elleni keretben

Végleges lett az MLS All-star kerete, amely a Bajnokok Ligája-győztes Real Madriddal játszik barátságos mérkőzést augusztus 2-án.

Az már korábban biztossá vált, hogy Nikolics Nemanja is ott lesz a csapatban, mivel a szurkolók őt is beszavazták a Dream Teambe. Most pedig a teljes keret nyivánosságra került, amelyben Nikolics három csapattársa is helyet kapott (Bastian Schweinsteiger, Dax McCarty és Johan Kappelhof), de rajtuk kívül ott lesz méga korábbi aranylabdás Kaká, a spanyol válogatott legeredményesebb játékosa, David Villa, vagy az annak idején a Barcelonánál csodatininek kikiáltott Giovani dos Santos.