Az első Honvéd-percekre nincs magyarázat

A Budapest Honvéd 2-1-es idegenbeli vereség után hazai pályán 3-2-re kapott ki az izraeli bajnok, Hapoel Beer-Seva együttesétől a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulós párharcában. Davide Lanzafame mindkét meccsen gólt szerzett, de elmondása szerint egyelőre az ellenfél jobban készen áll a nemzetközi kupaszereplésre. Erik van der Meer szerint van, amiért dicséret illeti csapatát annak ellenére, hogy végül nem sikerült a szép búcsú.

Talán a szurkolói hiánya miatt, mindenesetre megilletődötten kezdett a Honvéd. A Hapoel szurkolói közül 200-an bent lehettek a stadionban, ők folyamatosan biztatták csapatukat, miközben a Honvéd-drukkerek a stadionon kívül énekeltek és görögtüzeztek, aminek füstje többször is a pálya fölé kúszott.

A Honvéd az első percekben beszorult, 16 perc alatt két gólt is kapott Gróf Dávid, aki az összesen három bekapott gól ellenére csapata legjobbja volt.

„Sajnálom, hogy a párharcban lőtt két gólom nem ér semmit. Gratulálok az ellenfélnek, a pályán is kiderült, ők jobban készen állnak a nemzetközi szereplésre, mint mi" – mondta a Honvéd olasz csatára, Davide Lanzafame.

Az olasz támadó kiemelte, a meccs borzalmas kezdését. Szerinte egész egyszerűen nincs magyarázat arra a rövidzárlatra, ami a csapaton mutatkozott az első 15-20 percben.

„Fiatal a csapatunk, de erre nincs magyarázat, ilyen nem fordulhat elő többet. Egy perc sem fér bele ilyen koncentrációhiánnyal, nemhogy tíz, esetleg tizenöt. Nagyon sok mindenben jobb volt az ellenfél. A Honvéd a becsületéért küzdött, ebben nem vallottunk szégyent, nagy pofont nem kaptunk, talán ez az egyetlen pozitívum, amit ki lehet emelni ebből a párharcból.

A szurkolóink nagyon hiányoztak, ugyanakkor jólesett, hogy többször is behallatszódott a szurkolásuk, nélkülük egy játékossal kevesebben voltunk a pályán, de nem akarok mentegetőzni, gratulálok az ellenfélnek és a srácoknak is, amiért keményen küzdöttek a Hapoel ellen."

A csapat vezetőedzője, a holland Erik van der Meer elmondta, miért kellett játékost és taktikát is váltani már az első félidőben.

„Kaptunk két gólt, ami után mindenképp váltanunk kellett, 4-3-3-ra álltunk át, ami után a letámadás jobban ment vissza is tudtunk jönni a meccsbe, sikerült egyenlíteni. Kockáztatnunk kellett, a nagy rohanásból aztán a végén mi kaptunk még egy gólt. Megmutattuk magunkat Európában, de a jobb csapat jutott tovább."

A holland tréner elmondta, John Ogu, az ellenfél legjobb játékosa volt a kulcsszereplője a párharcnak. Nagy Gergő révén sikerült őt hatástalanítani az első meccsen, ezúttal más szerepkört várt a középpályástól, ezért Nagy helyett Pölöskei Zsoltot állította rá.

„Pölöskei fogta ezúttal Ogut, de nem sikerült jól ez a felállás, le is kellett cserélni az első félidőben a játékost" - mondta.

„Hittünk a továbbjutásban, sikerült két gólt szereznünk, de a hajrában nagy kockázatot vállaltunk, amiből nem mi jöttünk ki jól. Megtettünk mindent a pályán és taktikailag is, dicséret illeti a csapatot. A harmadik cserét nem is használtuk ki, a fiatalokat nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni, mindenképp jár a dicséret, amiért vissza tudtunk jönni a meccsbe. A Hapoel akár a csoportkörig is eljuthat, ha egy csatárt még igazolnak, gratulálunk nekik" – zárta mondandóját Van der Meer.

Az ellenfél trénere elmondta, sikerült elérniük azt, amiért jöttek.

„Hamar le akartuk zárni a mérkőzést, úgyhogy nagy lendülettel kezdtünk. A mérkőzés úgy alakult, ahogy azt vártuk, az első húsz percben az előző szezonból megismert Beer-Shevát láthattuk a pályán." - mondta el Barak Bahar.

A Honvéd védője, Laczkó Zsolt szerint nagyon sok tanulsága volt a párharcnak. Látható volt, hogy egészen más a nemzetközi tempó, bőven van hová fejlődnie a csapatnak, taktikailag és mentálisan is, míg összeszokottságban jóval a Honvéd előtt jár az izraeli csapat.