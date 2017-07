Stabilan magas nézettség az M4 Sporton

Nagy népszerűségnek örvendenek a magyar érintettségű versenyszámok a vizes világbajnokságon.

A csütörtök esti holland-magyar női vízilabda mérkőzés élő közvetítését 516 ezren nézték az M4 Sporton. A 10-8-as magyar győzelemmel végződő meccs követőinek száma 14,9%-os közönségaránynak felelt meg.

Kiemelkedő eredményt ért még el a műugrás férfi 3 méteres döntője, amelyet este háromnegyed tízkor 228 ezren követtek figyelemmel, ami 6,5%-os közönségarányt jelentett. A délután fél négykor kezdődő műugrás női 3 méteres elődöntője 150 ezer nézőt vonzott, 7,5%-os közönségarány mellett.

Ahogyan eddig is, ezután is az M4 Sport egészen július 30-ig minden vizes vb-vel kapcsolatos eseményt megmutat és minden magyar érintettségű versenyről helyszíni élő közvetítéssel vagy körkapcsolással számol be. Az élő közvetítéseken kívül extra tartalmak is elérhetőek az m4sport.hu online felület látogatói vagy az M4 Sport telefonos alkalmazás felhasználói számára.