Már az OTP Bank Liga 2. fordulójában összecsap a két ősi rivális, az Újpest és a Ferencváros. Mindkét csapat döntetlennel kezdte a bajnokságot, a lila-fehérek a Paks otthonában, míg a zöld-fehérek hazai pályán a Puskás Akadémia ellen szereztek egy pontot. A Fradi dolgát nehezítheti, hogy a kieséssel végződő dán Midtjylland elleni Európa-liga mérkőzés miatt csak péntek óta tud a derbire készülni, de Újpest sem épp a nyugalom szigete.

Az Újpest a nyáron alaposan átalakult, több mint egy kezdőcsapatra való játékos érkezett, de távozók is voltak szép számmal. A Németországból visszatérő Simon Krisztián, a lengyel légióskodás után újra itthon játszó Litauszki Norbert, vagy éppen a Puskás Akadémiától érkező Tischler Patrik is nagy erőssége lehet az együttesnek idén. Ami a távozókat illeti, Enis Bardhit, Balogh Balázs és Jonathan Herist biztosan nem lesz könnyű pótolnia Nebojsa Vignjevic vezetőedzőnek.

A Ferencvárosnál is nagy volt a fluktuáció. A zöld-fehérek a nyáron megszerezték Bőle Lukácsot, Fernando Gorriaránt, Lovrencsics Balázst, Otigba Kennethet, Priskin Tamást, Rui Pedrót, illetve Marcos Garbellotto Pedrosót, a dánok elleni kieséssel végződő El-meccsen – összesítésben 7-3-al búcsúzott a magyar együttes – mégis csak 13 egészséges játékossal számolhatott Thomas Doll. Ráadásul Herningben Bőle Lukács is a sérültek listájára került.

El: Esélye sem volt a Fradinak a továbbjutásra A balszerencsésre sikerült első mérkőzést (2-4) követően Herningben várt kőkemény feladat a Ferencvárosra, hogy kiharcolja a továbbjutást a Midtjylland ellen Európa-liga-selejtező 2. fordulójának a visszavágóján. Ehhez minimum három gólra lett volna szüksége a sérülések és eltiltások miatt felforgatott összeállításban pályára lépő FTC-nek.

Várhatóan az Újpest ellen sem lesz sokkal jobb helyzetben a német edző, ugyanis nagyon sokan sérüléssel bajlódnak. Az FTC-nél azt az elvet követik immár évek óta, hogy a sérültek állapotáról nem adnak tájékoztatást a közvélemény számára, így nehéz lenne megjósolni, kiknek a játékára van esély a korábbi sérültek közül, illetve hogy az új igazolást, Marcos Garbellotto Pedrosót beveti-e pár edzés után Doll. Mindenestre a tréner szerint készen állnak az összecsapásra.

„Magyarországon nincs ennél nagyobb rangadó. Az Újpest-Ferencváros mérkőzések mindig kiemelten érdekesek, így kérdés sem férhet a holnapi mérkőzés fontosságához. A fiúkon is látom, hogy nagyon várják már a vasárnapi rangadót. Az Újpestnek sokat változott a kerete az elmúlt idényhez képest, de ez ránk is igaz. Természetes, hogy a keretek átalakulnak, de én a saját csapatomra koncentrálok." Meglátjuk, ki lesz játékra készen, de az biztos, hogy erős Ferencváros fog kifutni a pályára, egy derbin ez nem is lehet másképp" – árulta el Thomas Doll a fradi.hu-nak.

Újpesten sem épp nyugodt a hangulat az utóbbi hetekben. Nem csillapodnak a kedélyek, mióta a belga tulajdonos, Roderick Duchatelet megváltoztatta a klub címerét, aki azóta már tüntetőknek is keményen üzent.

Az Újpest vezetőedzője, Nebojsa Vignjevic ezek után nem is győzte kiemelni, mennyire fontos a szurkolók támogatása.

„Még nagyon a szezon elején járunk, ezért úgy gondolom, nehéz megjósolni, hogy mi lesz a mérkőzés végkimenetele. Otthon játszunk, bizakodhatunk a jó eredményben." Remélem, tele lesz a stadion, minden derbin kiemelkedően fontos a szurkolók támogatása. A sok új igazolásnak köszönhetően azt mondhatom, hogy a csapat igazi minőséget képvisel."

"Ez az év egyik legfontosabb meccse, bízom benne, hogy otthon tudjuk tartani a három pontot" – árulta el a tréner az ujpestfc.hu-nak.

Már 221. alkalommal találkozik egymással a két csapat. Az eddigi 220 bajnoki mérkőzésen 61 Újpest-győzelem, 59 döntetlen, valamint 100 ferencvárosi siker született, a gólkülönbség 310-414 a Fradi javára. Folytatás a Szusza Ferenc Stadionban vasárnap 18 órakor.

OTP Bank Liga, 2. forduló

Újpest FC-Ferencvárosi TC

Vasárnap, 18.00, Szusza Ferenc Stadion

Játékvezető: Iványi Zoltán

További program:

18.00: Balmazújváros-Vasas

18.00: Puskás Akadémia-Videoton