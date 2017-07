Steven Gerrard: Budapest csodálatos hely

Steven Gerrard és a Liverpool U18-as csapata Telkiben edzőtáborozott. A DIGI Sport híradója a Liverpool Tv-től kapott egy exkluzív videót, amelyben Gerrard őszintén beszélt magyarországi tapasztalatairól. Ígéri, biztosan visszatér még hazánkba.

"Most először jártam Magyarországon, és nagyon tetszett. Volt lehetőségünk körbenézni Budapesten is, amely valóban egy csodálatos hely. A házigazdáink is fantasztikusak voltak, szóval biztos vagyok benne, hogy visszatérünk ide még a jövőben. Mindenről csak pozitívan tudok nyilatkozni: a létesítmények, a város, a támogatás, amit kaptunk, így edzőként nyugodtan figyelhetünk azokra a területekre, amelyeken fejlődni szeretnénk" - idézte Gerrardot a Sport 24 műsora a DIGI Sporton.