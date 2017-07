A nézők miatt marad el az Udinese-Hannover mérkőzés

A várhatóan túl sok néző miatt elmarad Ausztriában vasárnap az Udinese és a Hannover felkészülési labdarúgó-mérkőzése.

A tervek alapján a találkozónak otthont adó Sankt Veit an der Glan elöljárói szerint több mint négyezren érkeztek volna az olasz és a német élvonalbeli csapat találkozójára, köztük 280 feltételezett huligán is. A helyi amatőrcsapatnak, az FC Alpe Adriának a stadionjába viszont csak 2430-an férnek be.

Kár, hogy így kellett döntenünk, de a biztonság a legfontosabb" - jelentette ki Gerhard Mock polgármester.

Az udinei és a hannoveri gárda egyaránt Karintia tartományban edzőtáborozik.