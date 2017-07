Ibra megint villantott egy szerénytelent

Elképesztő formában van Zlatan Ibrahimovic. A jelenleg szabadon igazolható játékos durván kipattintotta magát néhány hónappal azután, hogy súlyos sérülést szenvedett a Manchester United-Anderlecht Európa Liga-negyedöntő visszavágóján.

Akkor úgy tűnt, hogy térdszalag-szakadása a karrierjének is véget vet. Orvosai azonban döbbenten álltak Zlatan Ibrahimovic fizikai adottságai előtt, azt mondták, nem láttak még olyat, hogy egy 20 éve aktív profi futballistának ilyen jó állapotban legyen a térde.

A svéd támadó be is bizonyította, hogy brutális teljesítményre képes: kőkemény edzéssel újra felhozta magát, és annyira elégedett külsejével, hogy egyenesen King Konghoz hasonlította a formáját. Az Instagramjára posztolt képhez csak annyit írt: "King és Kong" vagyis "Király és Kong."

King and Kong IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 27., 04:13 PDT

Egyelőre nem tudni, hogy hol lesz a 35 éves sportoló pályafutásának következő állomása: a pletykák szerint már leszerződött a Los Angeles Galaxyval, más hírek viszont arról szólnak, hogy visszatérhet az Old Traffordra, ugyanakkor a Hertha BSC is csábítja, és állítólag az AC Milan is érdeklődik a svéd nagyágyú iránt.