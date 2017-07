Eltiltás és pénzbüntetés doppingvétségért a MU sztárjainak

Ffejenkét 5000 euróra büntette az UEFA Phil Jones-t és Daley Blindet, a Manchester United két játékosát, amiért kihagyták a doppingvizsgálatot a májusi Európa Liga-döntő után. Utóbbit még két európai kupameccsről is eltiltották.

A két játékos a május 24-i, Ajax elleni 2-0-s győzelem után köszönte meg a lehetőséget az ellenőröknek, egyúttal jelezték, jobb programjuk is van, mint az ellenőrzött pisilés, és mindketten inkább a csapattársakkal való bulizásra szavaztak.

Az AP információi szerint Jones azért kapott súlyosabb büntetést, mert a vizsgálat megtagadása mellett még verbálisan is inzultálta az ellenőröket.

Az angol válogatott középpályás az 5000 eurós pénzbüntetés miatt kénytelen lesz kihagyni a Real Madrid elleni Európai Szuperkupa mérkőzést (Szkopje, augusztus 8.), valamint az első BL-csoportmeccset is.

A játékosok mellett a klub is megkapta a maga büntetését: a Manchester Unitednek 10 ezer eurót kell befizetnie a két játékos fegyelmezetlensége miatt.

A MU-nak sokba került ez az Európa Liga-menetelés, a két aktuális renitens mellett, korábban, a Celta Vigo elleni elődöntőben az elefántcsontpart Eric Baillyt is eltiltották, ő már a stockholmi döntőben sem léphetett pályára, és most ő is kapott még két meccset.