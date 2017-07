Kínában a Bayernt és a Realt is lepipálja a ManUnited

Az értékbecsléssel és stratégiai tanácsadással foglalkozó Brand Finance tíz nagy kínai városban végzett piackutatást, hogy megpróbálja értelmezni a szurkolók gondolkodásmódját és a világ legnépszerűbb klubjaihoz való ragaszkodását. A tanulmáyban 16 ligát és 314 csapatot vettek alapul.

A külföldi bajnokságok közül a Premier League-et követik a legtöbben, a kínaiak 56 százaléka valamelyik angol csapatnak szurkol, utána következnek a Bundesliga együttesei (34%). A spanyolok és az olaszok lemaradása azért is érdekes, mert az elmúlt években rengeteg ázsiai befektető érkezett a klubokhoz: Spanyolországban például az Espanyolhoz, az Atlético Madridhoz vagy a Granadához, Olaszországban a két milánói csapathoz.

A felmérés szerint a legtöbben a Manchester United meccseit nézik (42%), amelyet jócskán lemaradva követ a Bayern München és az AC Milan (33-33%).A játékosok között Cristiano Ronaldo a legnépszerűbb, míg az edzők között Zinédine Zidane.

A ManUnited népszerűségét Sir Alex Ferguson kiemelkedő és tartós sikereinek tulajdonítják, de az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a United az üzleti életben is otthonosan mozog, sőt, az egyetlen futballklub, amely hosszútávon tud nyereségesen működni. A United 2016-ban írt alá egy szerződést a kínai Sina Sports-cal, aminek köszönhetőena MUTV 108 millió szurkoló számára lett elérhető.

A tanulmány kitér arra is, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbb az online streamelés, amit a klubok arra használnák fel, hogya meccseiket szélesebb körökhöz eljutassák, és ezáltal növeljék a kereskedelmi bevételüket. Emellett a közösségi médiában is növekszik a kínaiak aktivitása, a felmérés szerint 32 százalékuk követ legalább egy klubot vagy játékost. Ez a szám a fiatalabb korosztályban (18–27 év) 37 százalék.

A felmérésből az is kiderül, hogy a kínaiak kultúrája eltér a hagyományos európai megközelítéstől, ezért van az, hogy sokan négy-öt csapatnak is szurkolnak egyszerre.