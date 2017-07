Hatalmas sörösdobozban ülhetnek ezentúl a cseh csapat játékosai

Sörösdoboz formájú új kispadokat láthatott a közönség az első osztályú cseh labdarúgó bajnokság múlt hétvégi nyitómérkőzésén a nyugat-csehországi Plzenben.

A kispadok eredeti megoldása azonnal felkeltette a cseh, illetve a világsajtó érdeklődését. A prágai lapok hangsúlyozzák, hogy a pilseni futballcsapat és a világhírű helyi sör összefonódása természetes és sok évtizedes múltra tekint vissza.

A legendás sörgyár - Pilsner Urquell - alig egy ugrásra van a stadiontól, és a múltban a csapat nem egy futballistájának adott munkát. A sörgyárban dolgozott egykoron Stanislav Strunc is, a csapat legendás csatára, akinek a nevét ma az a park viseli, ahol Csehország egyik legkorszerűbb stadionja áll.

Az ötletes megoldás:

A klub közleménye szerint a sörösdoboz formájú, bőrbevonatos üléses kispadok megfelelnek a hatályos előírásoknak és maximális kényelmet nyújtanak a játékosoknak és a szakvezetőknek. Az eredeti ötlet állítólag a klubvezetést és a sörgyárat is meglepte, de mindenkinek megtetszett, így gyorsan megvalósították. A két kispadot egy hónap alatt készítették el, s mindegyikük több mint két tonnát nyom.

Egy-egy kispad konstrukciójának bevonására 300 négyzetméter alumíniumlemezre is szükség volt.

A "sörösdobozok" a szombati FC Viktoria Plzen-Dukla Praha első ligás mérkőzésen estek túl az éles bevetésen. A mintegy 10 ezer néző örömére a helyiek 4-0-ra legyőzték prágai riválisaikat. A népszerű FC Viktoriához idén visszatért Pavel Vrba edző, akinek vezetésével az utóbbi években több bajnoki címet is szerzett a nyugat-csehországi csapat. A klubvezetés és a szurkolók is most abban bíznak, hogy az idén újra visszahódíthatják a bajnokcsapat címét a prágai Spartától.