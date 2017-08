A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Oviedo a hivatalos honlapján jelentette be, kétéves szerződést kötött a Budapest Honvéd bajnokcsapatának lejáró szerződésű csapatkapitányával, Hidi Patrikkal.

A 26 éves középpályás kedden átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon, aláírta kétéves szerződését, majd részt vett első edzésén új csapatával.

Nagyon izgatott és boldog vagyok, hogy egy új szakasz kezdődik az életemben, mindent meg fogok tenni az új csapatomért" – nyilatkozta Hidi Patrik a Real Oviedo Twitter-oldalának.

„Az elmúlt hetek, sőt hónapok során több országból érdeklődtek Patrik iránt, görög és orosz ajánlatai is voltak, ahogy Magyarországról is jött konkrét megkeresés - mondta Filipovics Vladan, az F-Group menedzseriroda hivatalos honlapjának. Az is ismert, hogy Marco Rossi örömmel vitte volna magával a DAC-hoz, hiszen jól ismeri a játékost, szívesen dolgozott volna vele tovább. Mi azonban türelemmel vártunk, mert bíztunk abban, hogy jön olyan lehetőség, ami Patrik karrierje szempontjából előnyösebb lesz. Három hete folyik az egyeztetés, az Oviedo ez idő alatt alaposan feltérképezte őt, és végül több tárgyalás után úgy határozott: szüksége van egy ilyen típusú középpályásra.

Néhány éve mexikói befektetők vették át az egyesületet, akinek az a célja, hogy visszajuttassák az élvonalba a csapatot. Idén is a feljutás a kitűzött cél, új edző és új játékosok érkeztek a klubhoz. A vezetőedző keresett olyan játékost a középpályára, aki magabiztos, technikailag képzett, és a pontrúgásai életveszélyesek.