Lenácizta Gulácsi klubját egy liverpooli lap

Óriási botrány kerekedett abból, hogy a Liverpool Echo című lap egyik szerzője a náci Németország egy fegyverese alakulatához, az SS-hez hasonlította az RB Leipziget, pusztán azért, mert a németek nem voltak hajlandóak oda adni nekik Naby Keitát.

"Ki az isten az az RB Leipzig? Persze, valami kis klubocska, amelyik az Európa Liga selejtezőjében kiveri az Evertont, aztán meg utolsó lesz a csoportban" - írta Derek McGovern a lap Anfield Extra című rovatában, majd így folytatta. "Az RB Leipzig Németország leggyűlöltebb klubja, amit csak a nyereség miatt hoztak létre. Mondhatjuk, hogy az SS óta nem volt ilyen gyűlölt szervezet Németországban" - vetette el a sulykot jó messzire a szerző.

Tény, hogy a magyar válogatott Gulácsi Pétert és az edzői stábban Lőw Zsoltot is foglalkoztató lipcsei csapat nem áll a népszerűségi lista élén, de azért ez a hasonlat több mint sértő, hiszen az SS (Schutzstaffel) a náci Németország egyik, számtalan háborús bűnt elkövető katonai alakulata volt.

Az internet mindent megőriz:

A teljesen értelmetlen hőzöngést az váltotta ki, hogy az RB Leipzig nem volt hajlandó rábólintani a liverpooliak egyébként igen gáláns, előbb 48, majd 66 millió fontról szóló ajánlatára, amit a Bundesliga ezüstérmesének guineai középpályásáért, Naby Keitáért tett.

Az afrikai játékost 2020-ig köti a szerződése a német csapathoz, és miután ő a Leipzig egyik legfontosabb futballistája, érthető, ha nem szívesen engedik el. Most már lehet, hogy Keita annyira nem is akar Liverpoolba menni, legalábbis azok után, amit az egyébként is szégyenletes cikk kommentelőitől kapott.

"Guinea az egyike azoknak a helyeknek, amiről azt sem tudod, hogy léteznek, de, ha tudnád, akkor sem akarnál oda menni. Egy kicsit olyan, mint a Goodison (Park - a városi rivális Everton otthona)" - kapott egyet a szomszéd is.

"A világ második legnagyobb bauxit-termelője. Mindjárt megmondom, melyik ország az első, csak előbb rákeresek, hogy mi is az a bauxit" - fitogtatta műveltségét egy másik hozzászóló.

"Guinea természetesen Afrikában van, Sierra Leone felett, és napi 1,06 font alatt. Nem rémlik, hogy foci nagyhatalom lenne. 2014-ben viszont ott tört ki egy ebola járvány, ami után a kormány betiltotta a krikettütők árusítását. Szóval azóta már abban sem számítanak nagyhatalomnak - igyekezett minél alpáribba lemenni egy harmadik kommentelő.

Természetesen akadtak jóérzésű kommentelők is, akik szerint "a legkevesebb, hogy rossz ízlésük van" a szerkesztőknek, és olyan is volt, aki erősebben fogalmazott, amikor azt írta, hogy "senki sem tarthatja elfogadhatónak, ha egy futballklubot egy háborús bűnök sokaságát elkövető szervezethez hasonlítanak".

A lap főszerkesztője az Independent megkeresésére elismerte, hogy "nagyon rossz hasonlatot" választottak, ami sajnálatosan átcsúszott a szigorú ellenőrzési procedurán, amit a jövőben felül fognak vizsgálni.