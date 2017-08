Heteken át az egész futballvilágot lázban tartotta, hogy a brazil Neymar tényleg elhagyja-e a Barcelonát. Szerdán reggel pont került a szappanopera végére. Az események felgyorsultak, Neymar csak elköszönni ment csapattársaihoz a katalán klub edzőközpontjába, miközben ügynöke már Párizsban tartózkodik. Mi vezetett idáig? Miért vált klubot a világ egyik legjobb játékosa, akinek 2021-ig érvényes szerződése volt Barcelonában. Kérdések és válaszok a transzfer kapcsán.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, foglaljuk össze mindazt, ami eddig történt szerda reggel és délelőtt.

Miért távozhat?

A katalán Sport július közepén arról írt, hogy Neymar kényelmetlenül érzi magát Barcelonában, mert még mindig Lionel Messi árnyékában kell futballoznia. 2013 óta a klub játékosa, csapatszinten mindent megnyert, amit csak lehet, és saját bevallása szerint a 2016/2017-es szezon volt az egyéni legjobbja. Egyetlen kérdés maradt csak, amit fel kell tennie magának: továbbra is második akar-e lenni Messi mögött.

Neymarnak az első pillanattól kezdve jó a kapcsolata Messivel és Suárezzel, de a dilemmája érthető. Hiába jönnek ki jól egymással a pályán és az edzéseken, Messi és Suárez már betöltötte a harmincat, feleségeik és gyerekeik vannak, teljesen más életet élnek, mint a 25 éves Neymar, akit a pénzéhes apja és a haszonleső haverjai vesznek körül. A PSG-nél viszont várják a brazil barátai (Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura), akikkel megoszthatja ezt az életet.

Próbálták maradásra bírni

Barcelonában Messi, Suárez, Iniesta, Mascherano és Busquets (tehát a négy csapatkapitány és Suárez) ült le először beszélni a brazillal, aki továbbra is döntésképtelen volt – ezt bizonyította Instagram-posztja is. Nagy előrelépést jelentett, amikor Gerard Piqué megszólalt az ügyben, még ha csak röviden is; egy Neymarral közös képéhez azt írta közösségi oldalán, hogy „se queda”, vagyis „marad”.

Se queda. Gerard Piqué (@3gerardpique) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 23., 13:51 PDT

Később részletesen elmagyarázta, hogy ez nem közlés volt, hanem az ő személyes véleménye, amit a Neymarral való beszélgetéseiből szűrt le.

Azt javasoltam neki, hogy ne menjen olyan bajnokságba, ahol nem nyerhet olyan dolgokat, mint a Barcában

- nyilatkozta. - Még csak 25 éves, természetes, hogy vannak kétségei. Nehéz elsőnek lenni, különösen a Barcában, ahol itt van minden idők legjobb játékosa is.” Piqué mellett többen is megszólaltak az ügyben, köztük Iniesta, aki szerint „a Barca jobban járna Neymar megtartásával, mint azzal a 2-300 millióval, amit érte kapna.”

A követhetetlen események után már Josep María Bartomeu, a Barcelona elnöke is máshogy nyilatkozott, mint ahogy egy héttel korábban.

Szeretnénk megtartani, de ha menni akar, akkor fizessen és menjen”

- utalt arra, hogy a PSG nem közvetlenül a Barcának utalja a 222 millió eurós kivásárlási árat, hanem a játékosnak, akinek saját magát kell kivásárolnia a szerződésből.

Bajba kerülhet a PSG

A PSG-nek a kivásárlási áron túl is komoly költségekkel kell számolnia: az adó, Neymar fizetése és a pénzügyi fair play szabályának megsértéséért kirótt büntetés együttes értéke elérheti a 600 millió eurót.

Ezzel kapcsolatban Javier Tebas, a spanyol liga elnöke azt mondta, hogy nem csak az UEFA-nál fogjuk feljelenteni a PSG-t, hanem a Nemzetközi Sportbíróságon, az Európai Uniónál, valamint a francia és a spanyol bíróságokon is. Mert ez nem a Barca ügye, hanem a spanyol futballé.”

Direkt húzta

Neymar a Barcelonával kezdte meg a felkészülést, az Amerikában rendezett Bajnokok Nemzetközi Kupáját végigjátszotta, de a hírek szerint direkt halogatta az átigazolást: a tavaly ősszel meghosszabbított szerződése értelmében, ha még július 31-én is a Barcelona játékosa, a klubnak 25 millió euró hűségbónuszt kell fizetnie neki.

A brazil kedden Dohában járt, a hírek szerint azért, hogy találkozzon a PSG vezetőivel és átessen az orvosi vizsgálaton. Délután ellentétes információk jelentek meg: volt olyan lap, amely azt írta, Neymar Brazíliába utazik és már nem tér vissza Spanyolországba. Máshol azt lehetett olvasni, hogy úton van Barcelonába és szerdán csatlakozik a csapat edzéseihez. Szerda délelőtt a Barcelona hivatalos Twitter-oldalán is megerősítette, hogy Ernesto Valverde vezetőedző engedélyével Neymar nem vett részt az edzésen.

Eközben a PSG állítólag már meg is kapta a város engedélyét, hogy Neymart a Trocadérónál, az Eiffel-torony lábánál mutassák be – ott, ahol 2012-ben Zlatan Ibrahimovicot.