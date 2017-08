Nikolics Kaká és Dempsey előtt az MLS top 30-as listáján

Az MLS All-Star csapatával éppen a csütörtök hajnali, Real Madrid elleni meccsre készülő Nikolics Nemanja újabb szép eredményt ért el.

Az ESPN szakírói, szerkesztői és elemzői állították össze a 2017-es szezon legjobb 30 játékosából álló listát. A magyar válogatott Nikolics a megtisztelő, 13. helyen futott be. A listát David Villa vezeti Sebastian Giovinco előtt.

„Nikolics viszonylag ismeretlen játékosként érkezett Chicagóba az előszezonban, de most már nem az. A magyar csatár nem csak vezet az MLS góllövőlistáját 16 találattal, de van esélye arra is, hogy megdöntse az egy szezonban szerzett gólok rekordját, amit Chris Wondolowski és Bradley Wright-Phillips tart 27 góllal. Nikolics kegyetlen befejező, aki az előkészítésből is ki tudja venni a részét" – írják a magyar támadó jellemzésében.

A teljes lista:

1. David Villa, New York City FC

2. Sebastian Giovinco, Toronto FC

3. Diego Valeri, Portland Timbers

4. Bastian Schweinsteiger, Chicago Fire

5. Ignacio Piatti, Montreal Impact

6. Miguel Almiron, Atlanta United

7. Michael Bradley, Toronto FC

8. Jozy Altidore, Toronto FC

9. Dax McCarty, Chicago Fire

10. Cyle Larin, Orlando City SC

11. Nicolas Lodeiro, Seattle Sounders

12. Kellyn Acosta, FC Dallas

13. Nikolics Nemanja, Chicago Fire

14. Josef Martinez, Atlanta United

15. Mauro Diaz, FC Dallas

16. Clint Dempsey, Seattle Sounders

17. Fanendo Adi, Portland Timbers

18. Darlington Nagbe, Portland Timbers

19. David Accam, Chicago Fire

20. Bradley Wright-Phillips, New York Red Bulls

21. Kaká, Orlando City SC

22. Giovani dos Santos, LA Galaxy

23. Romain Alessandrini, LA Galaxy

24. Erick "Cubo" Torres, Houston Dynamo

25. Benny Feilhaber, Sporting Kansas City

26. Tim Howard, Colorado Rapids

27. Osvaldo Alonso, Seattle Sounders

28. Sacha Kljestan, New York Red Bulls

29. Matt Hedges, FC Dallas

30. Federico Higuain, Columbus Crew SC