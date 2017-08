Nagy bejelentést tett a Fradi a magyar válogatott kapusáról

Továbbra is a Ferencváros kötelékében véd tovább a válogatott Dibusz Dénes, aki már 2014 januárja óta szolgálja a zöld-fehér színeket.

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön jelentette be,hogy mindenben megegyezett a négyszeres magyar válogatott Dibusz Dénessel, így a kapus következő években is a 29-szeres magyar bajnokot erősíti.

Az elmúlt években többször is lehetett hallani róla, hogy távozik Dibusz Dénes a Ferencvárostól – többek között Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC is érdeklődött –, de a kapus úgy döntött, továbbra is a budapesti együttes sikeréért küzd.