Megkezdte a Neymar nélküli életet a Barca

Néhány órával azután, hogy kiderült, Neymar szinte biztosan a Paris Saint-Germainhez igazol, Barcelonában meg is kezdődött a brazil nélküli élet.

A csapat stadionjának oldalában lévő bank ablakáról eltávolították azt az óriásposztert, amin Neymar barcás csapattársaival szerepelt. Helyette egy olyan képet tettek fel, amin már csak Piqué, Suárez, Messi, Iniesta és Busquets látható.

Közben az egész világot lázban tartó átigazolási sztori főszereplője szerdán állítólag elbúcsúzott a klubvezetéstől és csapattársaitól is, majd az AFP információi szerint még aznap magángépével elutazott Portóba, ahol a PSG portugál sportigazgatója, Antera Henrique jelenlétében elvégezték az orvosi vizsgálatát.

Neymar nemcsak a világ legdrágább, hanem egyik legjobban kereső játékosa is lesz. A rá költött pénz elérheti az ötszáz millió eurót is - ebben benne van a fizetése és a 222 millió eurós kivásárlási ára is. Éves fizetése nettó 30 millió euró körül lesz, vagyis hetente nagyjából 180 millió forintot keres majd.

José Mourinho, a Manchester United vezetőedzője nem sokallja az összeget. A portugál szakvezető azt mondta, azokat tartja drágának, akik egy bizonyos minőség nélkül kerülnek egy bizonyos szintre.

Nem hiszem, hogy 200 millió font sok lenne Neymarért. A világ egyik legjobb játékosává vált, kereskedelmi szempontból nagyon értékes, és a PSG-nél bizonyára átgondolták ezeket."

Mourinho hozzátette, a probléma szerinte nem az összeggel, hanem az átigazolás következményeivel van. "Mostantól több 100 millió fontos játékos lesz, több 80 milliós, és még több 60 milliós. Azt hiszem, ez az igazi probléma." A nem hivatalos átigazolási csúcsot egyelőre éppen Mourinho klubja, a Manchester United tartja, amely tavaly nyáron 105 millió euróért szerezte meg a francia Paul Pogbát a Juventustól.

Az FC Barcelona szerdán hivatalosan megerősítette, hogy brazil csatára távozni szeretne, mivel van egy olyan klub, amely kifizetné a 2021 nyaráig szóló szerződésében szereplő 222 millió euróskivásárlási árat. A nemzetközi sportsajtó egybehangzó értesülései szerint ez szinte biztosan a Paris Saint-Germain. A hírek szerint pénteken, vagy legkésőbb hétvégén hivatalosan is bemutatják Neymart Párizsban.