Neymar-ügy - A francia liga értetlenkedik

A Francia Labdarúgó Liga (LFP) csütörtökön értetlenségét fejezte ki, miután a spanyol liga nem fogadta el, hogy a Paris Saint-Germain kifizetné Neymarnak, az FC Barcelona brazil támadójának világrekordot jelentő 222 millió eurós (67,7 milliárd forintos) kivásárlási árát.

Az LFP egyúttal arra kérte spanyol testvérszervezetét, hogy ne blokkolja az átigazolást.

A Neymart képviselő ügyvédek csoportjának látogatásakor a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt tiltakoztak a helyi liga vezetői.

"Nem ismerjük el a PSG-től érkező pénzt" - nyilatkozott Javier Tabas ligaelnök az As című lapnak, amely úgy fogalmaz, hogy a liga blokkolja Neymar átigazolását. Ugyanakkor ez nem jelenti automatikusan a szerződés meghiúsulását, ugyanis amennyiben a nemzetközi szövetség (FIFA) rábólint a klubváltásra, úgy a liga nem tehet semmit annak megakadályozására.

A Mundo Deportivo című spanyol napilap minapi beszámolója szerint az FC Barcelona és a spanyol labdarúgóliga bepanaszolja a Paris Saint-Germaint az európai szövetségnél (UEFA), amiért a párizsiak nem tartják tiszteletben a pénzügyi fair play szabályait. Ám az UEFA szerdán azt közölte, hogy egyelőre nem érkezett ilyen beadvány.

A pénzügyi fair play (angolul financial fairplay, rövidítve FFP) az UEFA szándéka szerint "az európai klubfutball pénzügyi rendszerének egészséges működését" szolgálja. 2011 óta él és az UEFA által szervezett sorozatokban résztvevő kluboknak mutat irányt. Amennyiben az érintettek nem tartják be a feltételeket, büntetésre számíthatnak, ami akár kizárás is lehet.

Az FFP gyakorlatilag a kiadások és bevételek arányát szabályozza.

Szezononként 5 millió euróval többet költhet egy klub annál, mint amennyi a bevétele a 2015 és 2018 közötti ciklusban. Ezt a deficit-keretet ugyanakkor túl lehet lépni úgy, hogy a tulajdonos vagy egy támogató csoport közvetlenül kifizeti az összeget - ezzel kívánja az UEFA megakadályozni, hogy óriási adósságok halmozódjanak fel. A három idényre összesen 30 millió euró a túllépés felső határa - a stadionépítésekre, az utánpótlásra és a női futballra költött pénzek nem tartoznak bele a számlába.

Az FFP mellett Neymar esetében a kivásárlási ár fogalma is érdekes. Mivel az FC Barcelona nem akarja őt elengedni, a brazil futballista kénytelen a szerződésében szereplő záradékra hivatkozni. Ez utóbbi a "károsult" klub kompenzációját szabályozza. A 25 éves Neymar esetében tavaly októberben, a szerződéshosszabbításkor emelkedett ez az összeg 222 millió euróra, s 2018-tól automatikusan 250 millióra ugrana.

A záradék 1985 óta létezik Spanyolországban, addig a profi játékosok szerződésük lejártáig nem igazolhattak el klubjuktól, csak akkor, ha a két egyesület erről megegyezett. Néhány labdarúgónak azonban nem tetszett ez a rendszer, s a spanyol parlament - a szabad munkahelyválasztás lehetőségét felkínálva minden sportolónak - abban az évben bevezette a kivásárlási ár fogalmát. A törvény szerint az érintett játékosnak vagy versenyzőnek be kell fizetnie a profiliga számlájára a záradékban szereplő összeget - amelyet nyilván új klubjától kap kölcsön. A liga a közvetítő, amely kéri a játékos vagy versenyző elengedését, s ezután utalja át a pénzt a volt egyesületnek. A közvetítőre azért van szükség, mert a felek között nem jött létre megállapodás.

Ez történt Neymar esetében is, az FC Barcelona nem tárgyalt az eladásról, így a labdarúgó képviselői megjelentek a liga madridi épületében a záradékban szereplő 222 millió euróról szóló csekkel - ott azonban elutasítás fogadta őket. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a spanyol liga, mint közvetítő, egyáltalán visszautasíthatja-e a kifizetést, mert ezzel tulajdonképpen törvénysértést követ el.