Marko Nikolics büszke a harcosaira, mindig ezt akarja látni

Az Európa Liga-selejtező 3. körének visszavágó mérkőzésén a Videoton parázs ütközetben, 1-0-ra győzött a francia Girondins Bordeaux ellen a felcsúti Pancho Arénában. A székesfehérváriak 2-2-s összesítéssel, idegenben rúgott góllal jutottak tovább az utolsó fordulóba, ahol már a főtáblára kerülés lesz a tét.

Jocelyn Gourvennec, a Girondins Bordeaux edzője érthetően csalódott volt a kiesés miatt. Legfőképpen azt sajnálta, hogy csapata nem tudott olyan magas szinten futballozni, mint az egy héttel ezelőtti odavágón.

„Hatalmas csalódás, hogy nem jutottunk tovább. Rendkívül sokat készültünk. Tudtuk, hogy a selejtezők nehezek lesznek, mégsem sikerült."

"A Videoton jól játszott, de az első félidő utolsó pillanatában megszerezte a vezetést, így a későbbiekben már nem tudtunk védekező pozícióba kerülni" - kezdte Jocelyn Gourvennec, a Girondins Bordeaux edzője. „Nem sikerült dominálnunk, nem a saját szintünkön játszottunk. Múlt héten sikerült, de a mostani teljesítményünk elmaradt a várttól. Szerettünk volna már az elején gólt szerezni, de nem voltunk elég élesek. Nem tudtunk alkalmazkodnunk a Videoton játékához. A második félidőben korán megfogyatkoztunk, így nem tudtunk visszajönni a meccsbe" – folytatta a Bordeaux edzője. „A vereség után nem szeretnék egyetlen játékosomra sem ujjal mutogatni. Hatalmas a csalódás, de méltó módon kell viselnünk a vereséget" – zárta a szavait Jocelyn Gourvennec, aki sportszerűen gratulált a Videotonnak, és hozzátette, hogy esélyesnek tartja a székesfehérváriakat arra, hogy kiharcolják az Európa Liga főtáblát.

„Megérdemelt a győzelmünk és a továbbjutásunk. Végig kontroláltuk a meccset, hamarabb is eldönthettük volna, ha a nagy helyzetek egyikét gólra váltjuk."

"A fiúk úgy küzdöttek, mint a harcosok, de nem csak harcoltak, hanem jól is játszottak. Hatalmas gratuláció minden játékosnak és a szurkolóknak is, mert nem kilencven percig, hanem százkét percig fantasztikusan szurkoltak. Minden héten ilyen Videotont szeretnék látni" - mondta Marko Nikolics, a Videoton edzője. „Ez az egész magyar labdarúgásnak hatalmas eredmény. Remélem, hogy ugyanezen az úton megyünk tovább és az utolsó körben is sikerül jó eredményt elérnünk."

"Eddig nem jött össze a kapott gól nélküli meccs az Európa Ligában, de ma taktikailag tökéletes játszottunk. Minden tekintetben" – folytatta a Videoton trénere.

Marko Nikolics végezetül elmondta, a kihagyott helyzetek ellenére nem félt a kieséstől, mert a játékosok úgy harcoltak, hogy érezte, szerencse is a csapata mellé fog szegődni.

A Videoton Zöld- foki-szigeteki hátvédje, a győztes gólt fejelő Stopira elmondta, hogy ez a győzelem komoly lökést adhat a jövőre nézve.

„Nagyon jó mérkőzés volt, az egész csapat nagyszerűen játszott." Most mindenki nagyon boldog, mert bejutottunk a következő körbe, ráadásul egy nagyon komoly ellenfelet búcsúztattunk" – kezdte a Zöld- foki-szigeteki játékos, akin a lefújás után egyáltalán nem látszott, hogy hurrá hangulatban lenne. Gólt szerezni mindig jó, pláne győztes gólt. Azonban a továbbjutás a legfontosabb, mert nagyon sokat dolgozott érte az egész csapat."

"Ez a győzelem megmutatta, hogy nagyon erősek vagyunk. Mindannyian kíváncsian várjuk a pénteki sorsolást. Szeretnénk az utolsó fordulóban kiharcolni az Európa Liga indulást."