Neymar: Nem a pénz motivált

Bő fél órán át, türelmesen válaszolt az újságírók kérdésére Neymar Jr. a Paris Saint-Germain sajtótájékoztatóján, ahol hivatalosan is bemutatta legújabb igazolását a klub. A brazli elmondta, mi miatt döntött a párizsi csapat mellett, valamint azt is elárulta, mikor lett biztos a döntése.

A PSG elnök-vezérigazgatója, Nasser Al-Khelaifi mutatta be a sajtónak és az egész világnak a klub legújabb játékosát. "Boldog vagyok, hogy itt lehetek és bemutathatom ezt a fantasztikus játékost. Neymar egy igazi idol az egész világ számára, a futballrajongók és a sportszeretők között egyaránt. Számomra ő a világ legjobb játékosa, és az egész csapatnak öröm, hogy közénk tartozik. Jelenlétével nagyobbak és erősebbek leszünk. Minden trófeát meg akarunk nyerni ebben a szezonban, amit csak lehet." Az elnök ezután köszönetet mondott Neymarnak és családjának, valamint saját és a brazil focista stábjának is, amiért keményen dolgoztak az ügyleten. "Isten hozott az új otthonodban!" - zárta köszöntőjét Nasser Al-Khelafi.

Neymar röviden megköszönte a fogadtatást. "Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, ebben a remek klubban és ebben a gyönyörű városban. Köszönöm a lehetőséget, az új kihívást, már várom, hogy elkezdjem a munkát az új csapattársaimmal."

Az újságírói kérdések legtöbbje az átigazolás körülményeit firtatta, Neymar többször is elmondta, hogy a szívét követte, amikor igent mondott a PSG-nek. "Az ambícióink ugyanazok a PSG-nek és nekem. A legjobb formámat hozom majd, szeretném, hogy minél több kupát nyerjünk a csapattal. Szeretnék történelmet írni a PSG-vel. Nagyobb kihívásokra vágytam, ezért döntöttem így. És a döntésemben csakis a szívemre hallgattam."

Azzal kapcsolatban, hogy vajon azért jött-e el a Barcából, mert ott nem kezelték elég nagy sztárként, ismét az érzelmeit hozta fel. "Sosem foglalkoztam azzal, hogy mekkora a felhajtás körülöttem, nem akarok 'A sztár' lenni, nem ezt keresem itt. Ahogy már mondtam, új kihívásokra volt szükségem, nagyobbat akarok álmodni."

Döntésében és az időzítésben - elmondása szerint - sok minden közrejátszott, de csak a legközelebbi barátaival és családtagjaival beszélte meg a kételyeit. Bármilyen hihetetlen, ez volt életem legnehezebb döntése.

Megállás nélkül gondolkodtam, hogy mi a legjobb nekem. El kellett határoznom, hogy mit kezdek az életemmel. Nemcsak a döntés volt nehéz, hanem az is, hogy hogyan kommunikáljam az egészet. Csak akkor jelentettem be, amikor már száz százalékos voltam, ez két nappal ezelőtt történt meg. Hatalmas volt rajtam a nyomás. És hogy miért nem az elmúlt szezonban írtam alá? Mert a szívem azt súgta, hogy most van itt az ideje. A céljaink ugyanazok, amik tavaly lettek volna: minél több trófeát bezsebelni.

Szóba kerültek azok a vélemények is, melyek szerint kizárólag a rengeteg pénz miatt szerződött Párizsba, ezt azonban a klubelnökkel együtt cáfolta. "Akik azt mondják, hogy a pénz miatt jöttem ide, azok semmit sem tudnak a magánéletemről. Soha nem a pénz motivált, a boldogságom a legfontosabb. Ahhoz pedig, hogy boldog legyek, a szívemet kell követnem, és én ezt tettem. Ha a pénzről szólna az egész, akkor lehetnék a világon bárhol, bármelyik másik csapatnál. Azért a PSG, mert itt bíznak bennem, és ezt a bizalmat meg akarom hálálni, vissza akarom adni."

Nasser Al-Khelaifi elnök-vezérigazgató azzal egészítette ki: "garantálhatom, hogy Neymar nem a pénz miatt jött. Azért van itt, mert szereti a futballt és új kihívásokra van szüksége. Most még talán tényleg ez a világ legdrágább átigazolása, de néhány év múlva lesznek drágábbak. Nem gondolom, hogy túl sokat fizettünk kérte, mert Neymar egy brand, ahogy a PSG is, a kettő együtt pedig nagyon erős lehet."

Neymar arról is beszélt, hogy bármelyik pillanatban készen áll a játékra, valamint köszönetet mondott spanyol szurkolóinak. Éhes vagyok a focira, mindig focizni akarok, készen állok, akár már holnap is játszanék, miért ne? Hogy milyen poszton, azt majd az edző megmondja. Egy fejezet véget ért az életemben, de nagyon hálás vagyok az FC Barcelona szurkolóinak, köszönöm, hogy barátok lehettünk."

A legendás fényképről, amit korábbi csapattársa, Piqué posztolt a közösségi oldalakra a "marad"kommenttel, Neymar nevetve mesélte el, hogy valószínűleg nem komolyan gondolta barátja. "Volt egy laza napunk, ami után ki akarta rakni a képet. Mondtam neki, hogy ne csinálja, ne posztolja, mert egyáltalán nem vagyok még biztos a döntésemben. Talán viccelődni akart vele, vagy az érzéseit írta le, nem tudom, de kívánom, hogy legyen boldog ő is."