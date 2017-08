Zárt kapus lesz a Partizan-Videoton El-meccs

Szerb sajtóhírek szerint a Partizan Beograd következő két hazai európai kupameccsét zárt kapussá nyilvánította az UEFA. Ráadásul a szerb bajnoknak 130 ezer eurós büntetést is fizetnie kell az Európai Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága által hozott döntés értelmében.

A mozzartsport.com értesülése szerint – amelyet az UEFA a fegyelmi határozatok között egyelőre még nem jelentett be – a Partizan Beográdnak a soron következő két találkozót kell nézők nélkül megrendeznie az európai kupaporondon, ez pedig azt is jelenti, hogy a Videoton elleni Európa-liga összecsapás is zárt kapus lesz.

Milos Vazura, a Partizan igazgatója elmondta, nem nyugodnak bele a döntésbe.

„Túl szigorú döntés született, így mindenképpen fellebbezünk. Hiszek abban, hogy az UEFA enyhíteni fog a büntetésen."

A szerb csapatot azért büntette az Európai Labdarúgó-szövetség, mert a Bajnokok Ligája második, illetve harmadik fordulójában is – Buducsnoszt Podgorica és Olympiakosz több szabályt megsértettek a szurkolók. A lap szerint Koszovót sértő rigmusok, nacionalista megnyilvánulások, görögtüzek és műanyag flakonok játéktérre dobása is szerepel az elkövetett szabálysértések között.