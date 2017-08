Megható üzenettel búcsúzott Barcelonától Neymar

Csütörtök este hivatalosan is bejelentette a Paris Saint-Germain Neymar érkezését. A brazil sztár videoüzenetben búcsúzott el Barcelonától, a csapattól, Messitől és a szurkolóktól.

Neymar a világ legdrágább játékosaként, 222 millió euró ellenében igazol Barcelonából Párizsba. A brazil elmondása szerint nagyon nehezen döntött, ráadásul édesapja is a maradás mellett voksolt.

„Egy sportoló életét a kihívások teszik teljessé. Van olyan, ami szembe jön velünk, de van, ami a mi döntésünk következménye. Ez őrzi meg a tüzet a pályafutásunk során, ami nagyon intenzív, ugyanakkor rövid is" – kezdte Neymar.

A Barcelona sokkal több volt, mint egy kihívás. Egy gyermek álma volt, aki ezekkel a sztárokkal játszott a videojátékokon. 21 évesen érkeztem meg Katalóniába, tele kihívásokkal. Még mindig emlékszem az első napjaimra, egy öltözőben lehettem olyan példaképeimmel, mint Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets és a többiek. Vártam, hogy játszhassak a klubban, ami „több mint egy klub". Barcelona egy nemzet, amely egész Katalóniát képviseli.

A brazil játékos külön megemlékezett a csapat legjobbjáról, Lionel Messiről is.

"Megtiszteltetés volt, hogy a világ, általam valaha látott legjobb sportolójával szerepelhettem egy csapatban, és biztos vagyok benne, hogy soha nem fogok még egy olyat látni, amíg élek, mint ő. Leo Messi a barátom lett a pályán és azon kívül is. Megtiszteltetés volt veled játszani.

Messivel és Suárezzel olyan hármast alkottunk, amely történelmet írt. Elértünk mindent, amit sportoló elérhet. Felejthetetlen pillanatokat éltünk át egy olyan városban, ami több mint egy város, egy igazi otthon. Szeretem Barcelonát és szeretem Katalóniát. De egy sportolónak kellenek a kihívások.

Életem során másodszor mentem szembe apám véleményével. Apa, értem és tiszteletben tartom a véleményed, de meghoztam a döntést, támogass kérlek, ahogy azt mindig is tetted. „Menj Istennel és legyél boldog fiam, de fuss!

Barcelona és Katalónia mindig a szívemben lesz, de új kihívásokra van szükségem. Elfogadtam, amit a PSG vázolt fel, szeretnék új dolgokat kipróbálni és segíteni a klubnak elnyerni azokat a címeket, amikre a szurkolók vágynak. Merész terveket vázoltak fel, amikre úgy érzem, készen állok.

Szeretnék köszönetet mondani a varázslatos gránátvörös-kék szurkolóknak és minden remek játékosnak, akiktől rengeteget tanultam. A szívemben azt éreztem, eljött az ideje, hogy távozzak. A PSG lesz az otthonom a következő években és keményen fogok dolgozni, hogy a játékomba vetett bizalmat vissza tudjam majd fizetni.

Mindenki támogatására számítok, aki velem van már 2009 óta. Szurkolókra, barátokra, akik engem és és a családomat is támogatnak a nehezebb időkben is. Ti is megérdemlitek a békét.

Nagyon nehéz volt a döntés, de a 25 év alatt szerzett tapasztalatommal hoztam meg. Barcelona, köszönök mindent. Párizs, itt vagyok! Isten áldjon és védelmezzen bennünket."