Neymar-lázban ég Párizs

Korán reggel szurkolók tucatjai várták a nyitást a Paris Saint-Germain shopjánál Párizsban, hogy minél hamarabb hozzájuthassanak a legújabb ereklyéhez: a Neymar nevével és a 10-es számal feliratozott PSG-mezhez.

Szerdán késő este jelentette be a Paris Saint-Germain - most már hivatalosan is -, hogy leigazolta az FC Barcelona játékosát. Neymar érkezésének hírét felemásan fogadták a szurkolók: százezrek lájkolták ugyan a bejelentést a Facebookon, az Instagramon és a Twitteren, de a hozzászólások már nem voltak egyértelműek. Sokan úgy látják, a brazil csak a pénz miatt döntött a váltás mellett, rá is aggatták a "Moneymar" gúnynevet.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr. ✅ #BemvindoNeymarJR Paris Saint-Germain (@psg) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 3., 12:41 PDT

A kommentelők közötti szópárbajok főleg arról szólnak, hogy sikerül-e Neymar segítségével Bajnokok Ligáját, egyáltalán bajnokságot nyerni a PSG-nek. A hazai szurkolók természetesen elfogultak, szerintük most lesz csak igazán erős a csapatuk, amelyiknek sem a francia bajnokságban, sem a BL-ben nem lesz idén ellenfele.

Lehet böngészgetni a kommentek között:

Neymar közben elbúcsúzott csapatától és Barcelonától is, majd elindult Párizsba. Hivatalos bemutatása a hétvégén várható. A francia fővárosban addig is izgatottan várják a most már a világ legdrágább játékosának számító futballistát.

A vágyott ereklye:

Mint egy rocksztárt, úgy várják a brazilt:

Van, aki meglepetéssel készül: