Örömfocival szerezte meg első NB I-es sikerét a Balmazújváros

A fordulót éllovasként kezdő Diósgyőr 4-0-ra kikapott az újonc Balmazújváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati játéknapján, így az újonc csapat megszerezte története első élvonalbeli győzelmét.

Az újonc csapat előzőleg pontot szerzett az előző idény első két együttese ellen, de nyeretlen volt a szombati mérkőzés előtt, míg a vendégek - akik mind a négy eddigi találkozójukat idegenben játszották - két győzelemmel és egy döntetlennel az élen álltak három kör után.

Többet birtokolta a labdát a Balmazújváros és aktívabban is szervezte a támadásait, ezzel együtt az első félidő nagy részében nem volt veszélyes a diósgyőriek kapujára. A vendégek viszont egy-egy végigvitt akcióval eljutottak kapura lövésig is. A hazaiak futballja mégis eredményre vezetett, az első játékrész végéhez közeledve jól fejeztek be egy támadást, Haris Attila élt a kínálkozó lehetőséggel, így pár perccel később egygólos balmazújvárosi előnnyel mehettek pihenni a csapatok.

Nagy - kimaradt - diósgyőri egyenlítési lehetőséggel folytatódott a mérkőzés, majd hazai helyzetek következtek, melyekből az egyiket - egy gyors kontratámadás végén - Nemanja Andric kihasználta.

A folytatásban is a hazai csapat futballozott frissebben és ötletesebben, akcióiban több volt a veszély, mint a diósgyőriek próbálkozásaiban, így a hajrára is maradt két balmazújvárosi gól a csereként beállt Rácz Ferenc jóvoltából.