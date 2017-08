Többen jeleztek rosszullétet a játékvezető halála előtt

Az Origón is olvashatták, hogy pénteken az extrém melegben egy megye III-as játékvezető rosszul lett és meghalt a fizikai teszt közben. A magyar játékvezető kollégája szerint már a tragédia előtt is többen jelezték, hogy rosszul vannak.

K. Lajos játékvezető a 40 fokos kánikulában rosszul lett és később meghalt, miután országos hőségriadó ellenére 11.30-kor részt kellett vennie a borsodi játékvezetőknek előírt teszten. A Rangadónak egy borsodi játékvezető több részletet is elárult az esettel kapcsolatban.

„Mindenkit nagyon megdöbbentett az eset, én személy szerint nagyon jó kapcsolatot ápoltam. Több kollégát – köztük engem is – nagyon feldühített az, hogy ilyen körülmények között kellett futnunk." Már a tragédia előtt is jelezték néhányan futás közben, hogy rosszul érzik magukat, a fizikai teszt azonban ugyanúgy folytatódott. A jelenlévő megyei vezetők csak annyit hajtogattak, hogy a mérkőzésen is ugyanilyen meleg lesz."

„Reggel a felmérés előtt a mentősök nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét, hogy extrém meleg várható és nem ajánlják, hogy ebben az időpontban – 10 órától – fizikai terhelést végezzenek, ezt azonban semmibe vették a vezetők."

A játékvezető azt is elmondta, hogy két mentős is tartózkodott a helyszínen, akik játékvezetők is egyben, valamint egy defibrillátor is rendelkezésre állt. A hírek szerint a vezetők egyelőre hallgatnak és elzárkóztak a rájuk váró játékvezetők elől.