Felforgathatja a világ futballját Neymar klubváltása

2017. augusztus 3-án a Paris Saint-Germain hivatalosan is bejelentette, hogy 222 millió euróért megvásárolta Neymart a Barcelonától. Az összeg több mint kétszerese az eddigi világrekordnak, amit Paul Pogba 105 milliója tartott. De honnan volt ennyi pénzük a párizsiaknak, akik egyszer már megszegték a pénzügyi fair play szabályát? Bedönti-e ez az átigazolás a futballpiacot? Miért a Barca bukta a legtöbbet az üzleten? Sokasodó kérdések a Neymar-transzfer kapcsán.

Voltak olyan elméletek, amelyek szerint Neymar a katari világbajnokság nagyköveti posztjáért kapott akkora összeget, amivel kivásárolhatta magát az élő szerződéséből, de sokkal valószínűbb, hogy a PSG maga intézte a pénzt. Mert megtehette.

Neymar belefér a keretbe

2011-ben a Qatar Sports Investments lett a párizsi klub legnagyobb részvényese. Nasser Al-Khelaifi elnök kezdeti kiadásai jócskán meghaladták a pénzügyi fair play szabályát, amiért 2014-ben 20 millió eurós büntetést kapott, de vállalta, hogy három év alatt rendbe szedi a költségvetést. A büntetés után a PSG olyan támogatókat szerzett, mint a Citroën, a Nivea, a Boss vagy az American Express, így a szponzori bevételek két év alatt majdnem a duplájára nőttek (79 millióról 150-re).

A jelenlegi szabályozás szerint a klubok kiadásai nem léphetik túl a megelőző hároméves időszakban a 30 millió eurós veszteséget a bevételekhez képest. A PSG a folyamatos BL-szereplés miatt az elmúlt két évben több mint 10 milliós nyereséget könyvelt el, így idén akár egy 50 milliós negatív zárás is belefér.

A klubok könyvelésében a játékosvásárlások a szerződések időszakára leosztva több részletben, amolyan „amortizációs" költségekként jelennek meg, míg az eladásokból származó bevételek azonnal aktualizálódnak – írja a Statgalamb. Neymar ötéves szerződést kötött, így évi 44,4 milliós terhet jelent a PSG-nek. Az első évben ez még belefér az 50 milliós keretbe, később pedig játékoseladásokkal tarthatják stabilan a mérleget.

A csapat, amelyet egy ország birtokol

A megszállott közgazdász és matematikus Arsène Wenger irracionálisnak nevezte a Neymarért kifizetett 222 millió eurót, a PSG-t pedig csak úgy írta le, mint azt a csapatot, amelyet „egy ország birtokol". Június 30-ával megszűnt a szponzori megállapodás a Barcelona és a Qatar Airways között, így a katariak érdekei már csak egyetlen klubra koncentrálódnak.

Wenger szerint a transzfer csak erőfitogtatás, ami Katar erejét és büszkeségét mutatja. „Ez a tulajdonjog következménye, amely teljesen megváltoztatta a futballt az elmúlt 15 évben – mondta az Arsenal edzője, aki szerint az infláció rohamosan növekszik. – Tavaly léptük át a százmilliós határt, most pedig már kétszáznál tartunk. Emlékezzünk vissza Trevor Francisre, a futball első millió fontos játékosára, mennyire észszerűtlen volt akkoriban (Francis 1979-ben igazolt a Birminghamtől a Nottingham Forresthez – a szerk.). És azóta mennyit változott minden. Ez már túlmutat a számításokon és a racionalitáson.

A Barca járt a legrosszabbul

José Mourinho, a Manchester United edzője szerint nem Neymar árával van gond, hanem az utána következőkével. „Nem gondolom, hogy Neymar drága lenne 222 millió euróért. Ő a világ egyik legjobb játékosa, ráadásul kereskedelmi szempontból is nagyon jövedelmező, amivel a PSG is tisztában van – mondta a portugál. – A probléma itt nem Neymarral van, hanem ennek a transzfernek a következményeivel. Ezek után több futballistának lesz 110, 90 vagy 70 millió körüli ára. Ez a gond.

Neymar átigazolása után vélhetően mindenki ugrik egy húszmilliós kategóriát – a piac így működik –, de az szinte valószínűtlen, hogy egyre több lesz a százmilliós játékos. Egyrészt csak néhány klub teheti meg, hogy ekkora pénzért vásároljon, és jelenleg Cristiano Ronaldón és Lionel Messin kívül nincs senki, akinek az értéke elérhetné a brazilét (valójában ők sem, mert jóval - 5-7 évvel - idősebbek, így nem jelentenek már hosszú távú befektetést).Másrészt a Neymar-transzfer nem egy klasszikus kereslet-kínálat helyzetből született, egyszerűen csak jött valaki, aki kifizette a szerződésben foglalt - elvileg szándékosan irreális - kivásárlási árat.

Az üzleten - meglepő módon - a Barcelona bukta a legtöbbet. „A Barcának küzdenie kell Neymarért, mert nincs senki a piacon, aki pótolni tudná" – mondta Piqué még a döntés előtt. Iniesta is hasonlóan nyilatkozott: A Barca jobban járna Neymar megtartásával, mint azzal a 2-300 millióval, amit érte kapna. Azon túl, hogy Neymart nehéz pótolni, a klubok pontosan tudják, hogy a Barcának sürgősen lépnie kell, ezért a piaci árnál jóval nagyobb összeget fognak kérni a játékosukért. A Liverpool például 80 millió euróért sem hajlandó eladni Philippe Coutinhót, de a juventusos Paulo Dybaláért is le kellene tenni legalább 100 milliót.

Mbappé, a pillanatsztár

A Marca szerint a Real Madrid 180 millió eurót is kifizetne Kylian Mbappéért, de az ő esete speciálisnak számít. A 18 éves francia a szemünk előtt robbant be a BL-ben, ezért próbálunk már most messzemenő következtetéseket levonni. „Egy játékos megítélésekor hajlamosak vagyunk aránytalanul nagy súlyt helyezni a legutóbbi alakítására; csakhogy az, amit legutóbb mutatott, és amit a jövőben fog, nem feltétlenül ugyanaz" – idéz a Fociológia Michael Lewis – Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game című, valós történeten alapuló könyvéből. Az eset az úgynevezett „heurisztikus döntés" jelenségét példázza: minél hozzáférhetőbb az emlékezetben egy információ, annál nagyobb hatást gyakorol a döntéseinkre, még akkor is, ha ez az információ netán merőben lényegtelen.

A Real Madrid az ilyen „pillanatsztárok" legnagyobb felvásárlója. Főként azért, mert a szurkolók ezt várják el a klubtól. Ahogy Ferguson mondta Ronaldo megvásárlása kapcsán:

A Madrid 80 millió dollár készpénzt adott érte, és tudják, miért? A klub elnöke Florentino Pérez így kívánta tudatni a nagyvilággal: »Mi vagyunk a Real Madrid, mi vagyunk a legnagyobbak!« Bale megvásárlása ugyanezt az üzenetet hordozta 2013-ban. A legkirívóbb példa mégis a kolumbiai James Rodríguez. A 2014-es vb-n nyújtott teljesítménye után a madridiak 80 millió eurót fizettek érte, és lemondtak arról az Ángel Di Maríáról, aki abban az évben a legtöbbet tette a csapat BL-győzelméért. James csak reklámfogás volt, és végül három év alatt sem tudott alapemberré válni.

Mbappé még csak 18 éves, akár nagy karriert is befuthat, de jelenleg az ő leigazolásának is inkább marketingüzenete lenne: »mi vagyunk a legnagyobbak!«"

Mi lehet a megoldás?

Neymar 222 millió eurós kivásárlási árának is "not for sale" (nem eladó) üzenete volt, amiről senki sem hitte, hogy bárki valaha kifizeti. A szerződésben foglalt magasabb kivásárlási árakkal legalább azt elérhetik a csapatok, hogy egy rivális ne a beleszólásuk nélkül happolja el a játékosukat. Ezt a vonalat erősíti a Real Madrid, ahol Cristiano Ronaldónak egymilliárd, Dani Ceballosnak 500, Marco Asensiónak 350 millió euró a kivásárlási ára. A Barcelona kétségkívül ügyetlenebb - vagy naivabb -, Messié eddig mindössze 250 millió volt.