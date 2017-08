Exkluzív támogatóval bővült a Fradi szponzori köre

Új, exkluzív támogatóval bővült a Ferencváros futballcsapatának támogatói köre. A jövőben a Penny Market logójával is találkozhatunk a csapat médiafelületein is.

A magyar piacon 21 éve jelen lévő Penny Market és a Ferencváros célja egyaránt az, hogy a fiatalok és a családok kiemelt figyelmet kapjanak - áll a klub által kiadott közleményben. A Groupama Aréna családi szektora ezentúl a Penny Market családi szektor nevet viseli majd, ami az ott helyet foglalóknak további előnyökkel jár majd. A Penny, mint azt hangsúlyozzák, elkötelezett a szurkolók igényeinek kiszolgálása mellett, miként a sportoló utánpótlás-tehetségek támogatásában is. Ennek örve alatt minden évben átad majd egy kiemelkedő eredményt elért zöld-fehér utánpótlás-sportolónak egy díjat.

„Két tradicionális partner talált egymásra most, a Fradit ugyanis 1899-ben, míg a mi anyavállalatunkat 1927-ben alapították. Ráadásul nagyon közel áll hozzánk az FTC szellemisége, az Erkölcs, Erő, Egyetértés olyan jelszavak, amelyeket a mi cégünk is képvisel" - mondta Jens-Thilo Krieger, a Penny Market Kft. ügyvezető igazgatója, aki igyekezett kedvet csinálni a meccsrejáráshoz és a vásárláshoz is, azzal, hogy elárulta, a jövőben minden hazai mérkőzésre 100 darab belépőt sorsolnak ki a Penny Market vásárlói között az új szektorba. - Emellett az utánpótlást is támogatni fogjuk, mert hisszük, hogy közös munkával ki lehet nevelni olyan játékosokat, mint amilyen a múltban Albert, Nyilasi, vagy éppen Lisztes voltak" - tekintett a jövőbe az ügyvezető igazgató.

„Amikor hallottam erről, egyből az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon jó ötlet. A Penny Market neve mindenki fülében jól cseng, nekem, mint németnek pedig különösen. Nagyon jó, hogy a Ferencvárosnál ismét olyan dolgokat valósíthatunk meg, amelyek Magyarországon korábban még nem voltak - mondta Thomas Doll, a labdarúgó-csapat vezetőedzője.