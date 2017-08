Stiebert bemutatták washingtoni csapatánál

Stieber Zoltán válogatott labdarúgót hivatalosan is bemutatta új klubja, az MLS-ben szereplő D.C. United.

A 28 éves középpályás már hétfőn megjelent új együttese edzésén, hivatalos bemutatása azonban csak csütörtökön, a washingtoni Robert F. Kennedy stadionban történt meg.

Stieber az esemény után az MTI kérdésére elmondta: 17 éves kora óta külföldön rúgta a labdát, több mint három évig játszott Angliában, majd hosszú éveket töltött Németországban, és idejét érezte a váltásnak és vele a megújulásnak.

A washingtoni ajánlat csábító volt, hiszen új liga, új szokások új környezet, új kultúra hívogatott - fogalmazott a középpályás.

Mint elmondta, a washingtoni csapattal másfél éves szerződést írt alá, de utána lehetőség van a folytatásra is. "Tisztában vagyok vele, hogy itt sok minden másként működik, de örömmel várom a kihívásokat" - tette hozzá.

Stieber - aki szombaton érkezett Washingtonba, és már aznap este a lelátóról figyelte a D.C. United Toronto FC elleni, 1-1-es döntetlennel zárult mérkőzését - a bolíviai Bruno Miranda mellett a washingtoni klub második idegenlégiósa.

A válogatott labdarúgó átigazolásáról a The Washington Post is hírt adott. A lap már tudósítása címében is hangsúlyozta, hogy az eddig a német másodosztályú Kaiserslauternben játszó Stieber átigazolására a transzferhatáridő lejárta előtt került sor. Egyes források szerint a washingtoni csapat egymillió dolláros átigazolási díjat fizetett a Kaiserslauternnek, és több mint évi egymillió dolláros jövedelmet biztosít Stiebernek, aki így a D.C. United legjobban fizetett játékosa lehet.

Stieber a tervek szerint a jövő héten mutatkozik be új együttesében.