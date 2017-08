A lettek és a portugálok elleni meccset is kihagyja Nikolics

"Senki ne gondolja, hogy ez egy bosszú a részemről, sőt első dolgom volt tájékoztatni a döntésemről a kapitányt. Bernd Storck korrekt volt, tudomásul vette az érveimet, megérti az elhatározásomat és támogatásáról biztosított" - írta Facebook oldalán Nikolics.

Magyar idő szerint péntek este jelentette be Facebook-oldaln Nikolics Nemanja, hogy nem utazik haza a válogatott két, soron következő világbajnoki selejtezőjére, dkiemelte, egyezetetett a szövetségi kapitánnyal és nem bosszúból nem jön haza, amiért az utóbbi időben mellőzte őt Bernd Storck.

Nikolics az MLS bajnoki és gólkirályi címéért szeretne harcolni.