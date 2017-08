Bódog sajtótájékoztatón osztotta ki a mellőzött támadót

Bódog Tamás, a Diósgyőr vezetőedzője a szombati, Puskás Akadémia elleni bajnokira készül csapatával. A meccset megelőző sajtótájékoztatón szóba került a csatár, Bacsa Patrik is, akiről meglepően őszintén beszélt a szakember.

Bódog elmondta, egy feszült mérkőzésre készül a Puskás ellen, hiszen mindkét csapat veszített a múlt héten.

Bódog a legutóbbi, Balmazújváros elleni vereségről elmondta, „mindenki látta azt, hogy messze álltunk az emberektől, nem sprintbe közlekedtünk, a párharcokat elveszítettük. Az első félidőre azt mondom, hogy nem volt jó, de nem volt rossz, úgyhogy az úgy elment, de utána. Ha olyan területeket adsz az ellenfélnek, amit ők jól csináltak, elforgatták a játékot, gyors embereik voltak, lekontráztak, mi pedig nem voltunk ott az ember mellett" – idézte Bódogot az amigeleken.hu.

A felvetésre, miszerint az edző esetleg bevethetné a miskolci Bacsa Patrikot, Bódog magyar edzőktől szokatlanul őszintén válaszolt.