Halmosi Péter nem edzhet az első kerettel a Haladásnál

A Nemzeti Sport információi szerint Halmosi Péter kikerült a Haladás első keretéből.

A 37 éves, a Premier League-et is megjárt Halmosi nemrég a Nemzeti Sportnak úgy nyilatkozott, többre tartja magát annál, mint amennyi lehetőség jutott neki az utóbbi hetekben.

„Tudom és elfogadom a fiatalszabály betartásával járó anyagi előnyöket, ám nekem a Haladás az életem, a pályán és a kispadon is. És mégis... Nehezen viselem a mellőzést. Miközben elfogadom, hogy a fiataloké a jövő, nem tudok és nem is akarok beletörődni a padozásba. Azonban jó lenne, ha csak azok játszanának a fiatalok közül, akik képzettebbek, s többet tesznek hozzá a csapat sikeréhez, mint az öregek. A Haladásnak egyelőre nincs és talán nem is lesz soha olyan erős kerete, mint a Fradinak vagy a Videotonnak, nálunk ugyanis nincs annyi azonos tudású, képességű labdarúgó. Ezért meg kell becsülnünk a tapasztalt futballistákat is. Nem titok, többre tartom magam annál, mint amennyi lehetőséget kaptam az utóbbi időben" – nyilatkozta korábban Halmosi a sportnapilapnak.

A vezetőedző, Mészöly Géza nem sokkal később reagált a játékos felvetésére az NS-nek.

„Nem tesz jót, és szerintem maga a felvetés sem teljesen korrekt. Péter rutinos és megbecsült futballistánk, csodálkozunk rajta, hogy ilyet mondott, hiszen tudhatná egyrészt azt, milyen nagy anyagi segítség a klubnak az így befolyó támogatási összeg, hozzánk ugyanis ritkán kopogtatnak be szponzorok kétszázmillió forintos támogatásokkal, másrészt ez nem kényszer a klubnak, mert a Haladás régóta törekszik a saját nevelésű fiatalok szerepeltetésére, az csak jó, hogy az MLSZ immár díjazza is ezt."

A Nemzeti Sport friss információi szerint Halmosi kikerült a Haladás keretéből, és nem vehet részt az első csapat edzésein. A legutóbbi szezonban alapembernek számító játékos ebben a szezonban eddig mindig csereként kapott csak lehetőséget.