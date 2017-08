NB I: padlón maradt a Fradi, sírból nyert rangadót a Honvéd

A Ferencváros házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a Paks csapatával a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának augusztus 12-i, szombati mérkőzésén, így a debreceni döntetlent követően ismét nem sikerült nyernie Thomas Doll csapatának. A címvédő Budapest Honvéd a Bozsik Stadion egygólos hátrányból felállva 2-1-re legyőzte az Újpestet, míg a Puskás Akadémia közel járt ahhoz, hogy megszerezze az első sikerét, de a DVTK az utolsó percekben egyenlített a (2-2) a heves esőzés miatt rövid időre félbeszakadt mérkőzésen.

Padlón maradt a Fradi

A labdabirtoklásban és a kapura lövésekben is megmutatkozott a Ferencváros fölénye az első félidőben, de csak a szünet előtt tudta megszerezni a vezetést Varga Roland szöglet utáni góljával. Az FTC csatárának ez már a nyolcadik találata volt tétmérkőzésen az idei szezonban.

A második felvonásban bátrabban futballoztak a paksiak, ezért sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék, több lehetőségük volt a kapu előtt, és a 60. percben Hahn János révén sikerült is egyenlítenie. A folytatásban is a vendégek játszottak veszélyesebben, de több gól már nem született.

Fordított a Honvéd a rangadón

Korán vezetést szerzett az Újpest Zsótér révén, sőt az előző szezonban még a kispestieket erősítő futballista könnyedén tovább növelhette volna az előnyt, de nyolc méterről gyakorlatilag az üres kapu mellé passzolt. A folytatásban feljött a Honvéd, de Baráth révén csak kapufáig jutott.

A fordulást követően a hazaiak kerültek fölénybe, és több helyzetet is kialakítottak, végül a továbbra is kiváló formában futballozó Lanzafame egyenlített, majd a csapatkapitány Kamber egy pontrúgás után talált be. A hajrában a lila-fehérek óriási rohamot indítottak az egyenlítésért, de elképesztő helyzetek maradtak ki, mindhárom pont Kispesten maradt.

A Haladás két góllal legyőzte az újoncot

Az egy-egy győzelemmel álló csapatok találkozóján a keretből kikerült Halmosi Pétert nélkülöző Haladás kezdett jobban, az újonc balmazújvárosiak kontrákból próbálkoztak. A soproni "albérletben" lévő szombathelyiek Williams büntetőjével szereztek vezetést, ez volt a csapat második találata a szezonban. A hajdúsági együttes rákapcsolt, és több gólhelyzetet is kialakított, ám a 41 éves Király Gábor rendre hárított.

Térfélcsere után élénk mezőnyjáték folyt a pályán, mígnem egy pontos középre adásból Williams megduplázta a hazaiak előnyét. Vajda remek szabadrúgásból szépített, majd Jagodics egy közeli fejessel biztosította a szombathelyiek idénybeli második győzelmét. A Haladás legutóbbi kilenc bajnokijából a másodikat nyerte meg, az újonc Balmazújváros pedig április óta először kapott ki idegenben.

A Vasast meglepte a Mezőkövesd

A Vasas kezdett jobban, azután kiegyenlítettebbé vált a játék. Lehetőségekből a fordulónak a negyedik helyről nekivágó Vasasnak jutott több, de a tabellán négy forduló után az ötödik pozíciót elfoglaló Mezőkövesd is szerezhetett volna gólt jobb helyzetkihasználással.

A fordulást követően a legnagyobb izgalmat az keltette, hogy Keita az 53. percben összeesett a félpályánál, az eszméletvesztésből szerencsére magához tért, s ápolás után folytatni tudta a mérkőzést, igaz, később lecserélték. Egy perc híján egy órája futballoztak a csapatok, amikor vezetést szerzett a Vasas: Kulcsár lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba az ötös sarkáról.

A hazaiak továbbra is támadó szellemben játszottak, de már nem találtak be, a Mezőkövesd pedig váratlanul egyenlített: szögletet követően Pillár küldte kapura a labdát, s bár Kamenár hárított, a játékvezető úgy ítélte meg, hogy a labda túljutott a gólvonalon.

A vendégek szerencsésnek nevezhető pontmentéssel távoztak a Vasas otthonául szolgáló Szusza Ferenc Stadionból.

Pintér Attila közel volt az első sikerhez

A Diósgyőr 2-2-es döntetlent játszott az élvonalba idén visszajutott Puskás Akadémia csapatával a heves esőzés miatt kis időre félbeszakadt mérkőzésen.

Az OTP bank Liga állása: