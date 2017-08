Hiába fordított a Liverpool, a végén jött a dráma

A Watford házigazdaként 3-3-as döntetlent játszott a Liverpool csapatával az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) új idényének augusztus 12-i mérkőzésen az első fordulóban.

A hazaiak az első félidőben kétszer is vezettek, ám a szünet után fordított a Liverpool, amely egészen a 94. percig őrizte előnyét. Az AS Roma együttesétől igazolt Mohamed Salah előbb tizenegyest harcolt ki, amelyet Roberto Firmino értékesített, majd két perccel később maga is eredményes volt.

A hosszabbításban azonban a Watford uruguayi védője, Miguel Britos szöglet után közvetlen közelről a kapuba fejelt, ezzel egy pontot megmentett csapatának.