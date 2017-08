Hajléktalan fiatalokon segít az angol sztárcsapat

Az Everton U23-as csapata 230 ezer fontot adományoz hajléktalan liverpooli tinédzsereknek, hogy legyen hol lakniuk.

A Home Is Where The Heart Is nevezetű kampányból nagyjából 244 ezer font folyt be, a klub ebből a pénzből keres házat a Goodison Park közelében a 16-23 év közötti fiataloknak.

Az U23-as csapat edzője, David Unsworth köszönetet mondott az Everton tulajdonosának, Bill Kenwrightnak, és a felnőtt csapat játékosának, Seamus Colemannek, akik komoly összeggel támogatták a kezdeményezést.