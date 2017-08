Így néz ki a Fradi új luxusbusza, amilyennel a Barcelona is jár

A Groupama Arénánál mutatták be a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának új buszát. A járművet az MAN gyártja, amelynek ez a csúcsmodellje, ugyanilyennel közlekedik többek között a Barcelona, a PSG és a Bayern München csapata is. Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Thomas Doll vezetőedző, Gera Zoltán és Varga Roland is nyilatkozott az Origónak.

A busz bemutatását egy rövid sajtótájékoztató előzte meg, amelyen először Martin Strier, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója szólalt fel először. Elmondta, hogy csak olyan csapatokkal szeretnek együttműködni, amelyek tradíciója hasonló, mint az MAN-é. Mint például a Borussia Dortmund, a Mönchengladbach, a Bayern München és a Wolfsburg a német bajnokságból, valamint a PSG, a Basel, a Barcelona és az FTC. Hozzátette azt is, hogy nagyon szeretné, ha a Fradi sikerét tudnák ezzel a busszal segíteni.

Maga a jármű egyébként egy MAN Neoplan Tourliner, amely 460 lóerős. Belül bőrbevonatú luxusülések szolgálják a játékosok kényelmét, amelyek harmonizálnak a klub színeivel. USB csatlakozók is tartoznak a "fotelekhez", ezen kívül HDMI-bemenetet is építettek a járműbe, amellyel a buszon is megoldható a videóelemzés.

A klub elnöke, Kubatov Gábor azt emelte ki, hogy az MAN és a Fradi céljai hasonlóak: mindkettő piacvezető - bajnok - akar lenni saját szférájában, ez pedig összeköti őket. Éppen ezért is terveznek hosszútávú együttműködést.

Ezután az irány a Groupama Aréna főbejárata elé vezetett, ahol már ott várt mindenkit maga a jármű. A játékosoknak rendkívül tetszett, fotózgatták, szelfiztek vele, videózták, majd birtokba is vehették egy gyors kipróbálásra. A tesztelés után elsőként Gera Zoltán, a csapat ikonja nyilatkozott az Origónak:

Maximálisan megfelel a kényelmi elvárásoknak, nagyon komfortos a busz. Emellett nagyon szép is, minden rendben van vele. A körülmények adottak: a szállások, az utazás, teljesen ki vagyunk szolgálva.

A Fradi és a magyar válogatott szélsője, Varga Roland is elégedetten beszélt: "Szép busz, nagyon kényelmes. Kipróbáltuk, kényelmesebb és tágasabb az eddigieknél, nagyon örülünk neki! Nem volt még alkalmunk arra, hogy hazafelé rögtön vissza tudjuk nézni az adott mérkőzést. Ez valamikor jó, valamikor kevésbé, majd a stáb eldönti, hogyan fogja használni. Az biztos, hogy a buszra nem foghatunk semmit."

Thomas Doll vezetőedzőnek is nagyon tetszik az új járgány:

Nagyszerű, modern busz, amire mindenki büszke lehet, ha ilyennel megjelenik. A csapat is látja, hogy az egyesület folyamatosan próbál javítani a körülményeken, hiszen három évvel a kiváló stadion átadása után most egy ilyen buszt is kaptunk.

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója is büszke a buszra:

Ha egy ilyen stadionban játszhat a csapat, akkor illik mellé egy ilyen busz is. Eddig is jókkal jártunk, de ez egy teljesen más kategória, hiszen saját, Ferencváros-busszal érkezhetünk bárhova és a játékosok is úgy szállnak le, hogy, igen, megérkezett a Ferencváros. Ez vizuálisan is érzékelhető lesz, és nem véletlen, hogy a világ legnagyobb klubjai is letették a voksukat az MAN mellett. Szerintem nagyon sokat hozzá fog adni az életünkhöz.

A Ferencváros először augusztus 27-én tesztelheti az új modellt, amikor a Videotonhoz látogatnak Felcsútra.