FK Qarabag: Szellemvárosból tiki-takával a BL kapujáig

Az FK Qarabag csapatának neve első hallásra talán nem ismerős az átlagos futballkövetők számára. Azonban ha kicsit visszanézünk az elmúlt pár év kupasorozataira, láthatjuk, hogy az azeriek folyamatosan ott kopogtatnak a Bajnokok Ligája és az Európa-liga főtáblájának ajtaján. Idén is így van ez, és már csak egy mérkőzés választja el őket a klub történetének legnagyobb sikerétől, a BL-szerepléstől, miután a playoffkör bajnoki ágán 1-0-ra legyőzték az odavágón a dán FC Köbenhavnt. Megmutatjuk, hogyan jutott el egy elhagyatott szellemvárosból a BL előszobájáig ez a csapat.

A Qarabag az elmúlt három Európa-liga kiírásban minden alkalommal beverekedte magát a csoportkörbe. Kiegyensúlyozott csapat, amely ha bejut, nemcsak pofozógép, hanem egy-két pofont ki is oszt.

2014 őszén az olasz Internazionale és a francia St Etienne együttesével döntetlent ért el a csoportkörben (a franciákkal kétszer is), az ukrán Dnyiprót pedig meg is verte 1-0-ra. Így a kvartettben a harmadik helyen végzett. 2015-ben a belga Anderlecht ellen is nyerni tudott, az AS Monacóval szemben pedig összejött a döntetlen. A továbbjutás és a bravúr azonban elmaradt, 4. helyen zártak a csoportban. 2016-ban ugyancsak a harmadik helyen végeztek, amikor az olasz Fiorentinától ugyan kétszer kikaptak, de a görög PAOK-ot oda-vissza verték, és a cseh Slovan Liberec ellen is játszottak egy 2-2-t.

A Qarabag korábban sem Azerbajdzsánban, sem Európában nem volt komoly tényező. A klubot 1951-ben alapították Agdam városában. Az együttes fel-le liftezett az első és alsóbb osztályok között, noha soha nem esett ki. Rendszeresen anyagi gondokkal küzdöttek, végül 1977-ben jutottak vissza tíz év után az legfelsőbb osztályba, és 1988-ban meg is szerezték első bajnoki címüket. Majd beütött a krach.

Ugyanis a Szovjetunió felbomlásának előszele igencsak megcsapta a térséget. Agdam városa Hegyi-Karabah régiójához tartozik, amely területért 1988-tól az örmény és az azeri hadsereg folytatott háborút. A régió területileg Azerbajdzsánhoz tartozott, viszont főleg örmények lakták, a helyi önkormányzat pedig még ebben az évben megszavazta az egyesülést Örményországgal. Az azeriek ezt nem nézték jó szemmel, így megkezdődtek a véres etnikai tisztogatások a két nép között. A helyzet akkor vált kritikussá, amikor Azerbajdzsán 1991. augusztus 30-án kikiáltotta függetlenségét, majd Hegyi-Karabah is követte őket szeptember 2-án. Ezt követően az örmények vonták fennhatóságuk alá a régiót, Agdam városát is elfoglalták, ahonnan a helyiek menekülni kényszerültek. Az egykoron mintegy 30 ezer főt számláló település 1994-re teljesen kiürült, és azóta sem lakik ott senki, szellemváros lett belőle.

Természetesen a csapatnak is költöznie kellett, de ennél egy nagyobb veszteséget is elszenvedett: az akkori edző, Allahverdi Bagirov meghalt a háborúban.

Ő egyébként nemcsak a trénere volt a csapatnak, de politikus, aktivista és katona is, így halála után nemzeti hőssé nyilvánították. Mondani sem kell, a krízisből való kilábalás nem ment egyszerűen a klubnak, 2001-ig pengeélen táncolva élték túl a csődközeli helyzetet, miközben képviselték az országukat az UEFA-kupában, sőt az Intertotó Kupában egyszer még a Maccabi Haifát is legyőzték. 2001-ben jött a megmentő, az ország egyik legnagyobb vállalata, azóta stabil az anyagi helyzetük.

A következő mérföldkő 2008: ekkor nevezték ki edzőnek Gurban Gurbanovot, aki azóta is betölti ezt a posztot. Gurbanov teljesen megreformálta a csapat játékát, és áttért arra a tiki-takára, ami főleg a Barcelona miatt lett híres, de csak később. Ugyan rendszeresen ott voltak a bajnoki cím közelében, és szépen vitézkedtek Európában is, az áttörés 2014-ben jött el, amikor 21 év után ismét elsők lettek a hazai kiírásban. Ez után a Salzburgon és a Twentén keresztül vezetett az út az EL csoportköréig, amivel vissza is tértünk a közelmúltba és az azóta tartó kiegyensúlyozott formához.

2017. augusztus 15-én pedig ismét szintet léptek, hiszen Madatov góljával 1-0-ra legyőzték otthon a dán Köbenhavnt, és már csak egy mérkőzés választja el őket az azeri sporttörténelemtől, a BL-csoportkörtől.