Kétszeres BL-győztes spanyol támadót igazolt a Stoke City

A Stoke kölcsönvette a Paris Saint-Germaintől a Real Madriddal kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Jesé Rodríguezt.

A 24 éves spanyol csatár egy évvel ezelőtt igazolt Párizsba, de a tavaszi szezont már újra a spanyol bajnokságban töltötte, a Las Palmas színeiben. Mark Hughes csapatában a 2017/18-as idényt tölti majd kölcsönben.

Jesé 62 bajnokin lépett pályára a Real Madridban, ezeken 12 gólt szerzett és kétszer is tagja volt a BL-győztes csapatnak, valamint ünnepelhetett spanyol bajnoki címet is. 2016-ban a PSG 25 millió eurót fizetett érte, de sérülés és betegség is hátráltatta, így nem tudta beverekedni magát a csapatba, ezért is került a Las Palmashoz tavasszal.

A Stoke City olyan nevekkel erősített a nyáron, mint Darren Fletcher, Kurt Zouma, Maxim Choupo-Moting vagy Bruno Martins Indi.

Nem mellesleg az egész Premier League-et figyelembe véve, a Stoke City csapatában szerepel a legtöbb BL-győztes játékos.