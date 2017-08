A Real Ronaldo nélkül is könnyedén verte a Barcát

A Real Madrid hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Barcelonát a Spanyol Szuperkupa visszavágóján, így 5-1-es összesítéssel 2013 után ismét megnyerte a trófeát.

Az első meccshez képest mindkét edző belenyúlt a csapatába. A Realnál Bale, Isco és Casemiro a kispadon kezdett, az ő helyüket Lucas Vázquez, Modric és Kovacic vette át. Az ötmecces eltiltást kapott Cristiano Ronaldót Asensio pótolta.

Ernesto Valverde csak az edzésen megsérült Iniestával nem számolhatott, de rajta kívül Aleix Vidal és Deulofeu is kimaradt a kezdőből. A három új ember André Gomes, Sergi Roberto és Mascherano volt.

A Barcelona 3-5-2-ben állt fel, hogy kiegyenlítse az ellenfél középpályás fölényét, de még ígyis a madridiak dominálták az első félidőt (55-45% volt a labdabirtoklás). Ráadásul rögtön az elején megszerezték a vezetést, Asensio 25-ről eleresztett bombája azt jelentette, hogy a Real zsinórban a 68. meccsén rúgott gólt - ez a leghosszabb sorozat az öt topligában.

A hetedik percben a Bernabéu közönsége elkezdte lengetni a fehér zsebkendőket (Spanyolországban a szurkolók így fejezik ki nemtetszésüket) tiltakozásul a csapatot ért hátrányos bírói ítéletek ellen.

A Barca csak elvétve jutott el Keylor Navas kapujáig, igazi gólhelyzetet nem is alakított ki. A Real főleg a széleken tudott a védelem mögé kerülni, és egy ilyen szituációból szerezte meg a második gólt is; Marcelo beadása után Benzema lépett el a védője mellől, felpörgette a labdát, majd közelről a kapuba lőtt.

A második félidő elején Valverde Semedót cserélte be Piqué helyére, amivel a Barca átállt 4-3-3-ra. A formációváltás után azonnal helyzetbe került a csapat, Messi viszont csak a felsőlécet találta el. Az idő haladtával a katalánok átvették a meccs irányítását, és főleg Messi révén több lehetőséget is kidolgoztak, de ezekből nem lett gól. A Real magabiztosan tartotta a kétgólos előnyét, és az utolsó negyedórában Zidane már a nyári igazolásokat is bedobta; Asensio helyére Theo Hernández, Kroos helyére Dani Ceballos állt be.

A felkészülési időszakban a Real az összes meccsét elveszítette, közte a Miamiban megrendezett El Clásicót is. Akkor Zidane úgy fogalmazott, "mindig fájdalmas veszíteni, de különösebben nem érdekel a dolog. Ez csak a felkészülési időszak. Az a fontos, hogy a szezonkezdésre készen legyünk."

Nos, a Real azóta megnyerte a Manchester United elleni Európai Szuperkupát, és most 5-1-es összesítéssel a Spanyol Szuperkupát is.Ez volt az utolsó trófea, ami még hiányzott Zidane gyűjteményéből. Érdekesség, hogy 19 hónap alatt a francia edző pontosan annyi trófeát nyert (hetet), ahány meccset elveszített.

Az első meccs lefújása után Busquets azt nyilatkozta, hogy "elengedhetetlen, hogy újabb játékosokat igazoljunk". Hétvégén kezdődik a spanyol bajnokság, de a Barca kerete még nincs kész, ráadásul Neymart nem lehet egyik pillanatról a másikra pótolni, rendszerszintű változtatásokra van szükség. Valverde ugyan próbált kísérletezgetni a szuperkupán,de a Barca egyelőre egy vezérét vesztett, ötlettelen csapatnak tűnik.