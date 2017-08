Kovácsik Ádám: Csak papíron van nagyobb esélyünk a Partizan ellen

A Videoton labdarúgócsapata 21 órakor Belgrádban lép pályára a szerb FK Partizan ellen, az Európa Liga-selejtező negyedik fordulójában. A csütörtöki összecsapáson kulcsszereplő lehet Kovácsik Ádám. A Vidi kapusa a Bordeaux elleni EL-visszavágót kapott gól nélkül lehozta, és az utóbb két NB I-es mérkőzésen is érintetlen maradt a hálója. A magyar válogatott keretben is számításba vett kapus Belgrádban mesélt az Origónak a franciák elleni bravúrról, a mérkőzésekre való ráhangolódásról, és arról, hogy a Partizan legalább annyira veszélyes ellenfél, mint a Bordeaux.

A Bordeaux ellen előzetesen sokan azt gondolták, hogy annak a meccsnek ön lesz az egyik főszereplője. Ám a francia csapatnak nem volt komoly helyzete a Pancho Arénában. Munkaszempontból mire készül most?

Az elmúlt három mérkőzésen (Bordeaux, Mezőkövesd, Debrecen – a szerk.) nem kaptunk gólt. Igazából még komoly ziccerei sem voltak az ellenfeleinknek, ez mindenképpen pozitívum. Bízom benne, hogy a Partizan ellen sem lesz sok dolgom. Persze valami mindig akad, de reményeim szerint azt is megoldom majd. Nem gondolom, hogy a csütörtöki meccsen tíz kapura lövést kéne majd hárítanom. Inkább kemény mezőnyjátékra és egy-két helyzetre számítok. Szerintem nem a kapusok lesznek a főszereplők.

Biztosan jó az, ha kevés lövés megy a kapura, ha nincs belőve az ember?

Az mindig megkönnyíti a helyzetet, ha az első tíz percben jön egy kötelező védés. Nem kell, hogy nagy bravúr legyen, elég, ha csak el lehet dőlni rá. Ilyenkor könnyebb beszállni, és ott lenni végig fejben. Nálam sokszor előfordul, hogy az első fél órában nem érek labdához. Ez nem egyszerű, de az elmúlt évben megszoktam. Már ébren tudom tartani magam. Nem szoktam belealudni a mérkőzésekbe. Fejben nagyon ott kell lenni, és nemcsak abban a kilencven percben, hanem már előtte is rendesen rá kell hangolódni a meccsekre. Ez szerencsére a tapasztalattal jön.

Ezt hogyan csinálja? A televízióban sokszor láthatjuk, hogy a játékosok fejhallgatóval érkeznek a meccsekre.

Én inkább a nap elején szoktam zenét hallgatni. Ahogy közeledünk a meccshez, már inkább próbálom felvenni a futballhangulat ritmusát. Amikor fejhallgató van az emberen, akkor kicsit elvonul a saját világába. Nekem abból nehezebb átzökkenni a meccs hangulatába. Szeretem a csapatbusz csendjét, amikor a meccsre tartunk. Ilyenkor fejben lepörgetem magamban a mérkőzést, és megpróbálok minden lehetséges szituációra felkészülni.

A Bordeaux elleni bravúr után sokan úgy vélekednek, hogy Partizan Belgrád ellen kötelező a továbbjutás. Ez reális?

Sokan így állnak hozzá, de ez nem így működik. A franciák ellen nem mi voltunk az esélyesek, de jól felkészültünk, megvolt az önbizalmunk, és éreztük, hogy meglehet a továbbjutás. A siker nagyon jött tett a csapatnak, azóta is visz minket előre. Azonban a Partizan ellen új párharc kezdődik. Az tény, hogy papíron több esélyünk van, mint a Bordeaux ellen, legyen ötven-ötven. Azt azért sokan elfelejtik, hogy a szerb csapat az utóbbi években rendszeres szereplő volt az európai kupaporondon, ezáltal sokkal nagyobb rutinja van.

A bordeaux-i kettő-egyes vereség után a Videoton Felcsúton harcolta ki a továbbjutást. Mit vár a csütörtöki mérkőzéstől? Kiegyezne most is hasonló eredménnyel?

Előzetesben nem írnám alá, mert nyerni jöttünk, de minimum a döntetlent jó lenne kiharcolni. Biztosan furcsa körülmények lesznek. Én még soha nem is védtem zártkapus meccsen. Hatalmas a tét, úgyhogy egész biztosan küzdős, hajtós összecsapás lesz. Úgy gondolom, az első mérkőzésen nem fog eldőlni a továbbjutás. Próbálunk minél jobb eredményt elérni, nem hátrányban hazamenni. Marko Nikolics már az első naptól kezdve belénk nevelte, hogy minden meccsen győzelemre kell játszanunk. Csütörtökön is ez a cél.