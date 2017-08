Esélyt sem adott Nikolicséknak a Montreal

Már az első félidőben eldőlt a Montreal Impact - Chicago Fire meccs a Major Soccer League-ben.

A házigazdák a hatodik percben szerezték meg a vezetést Piatti góljával, majd a 36. percben büntetőből Matteo Mancosu talált be, a 39. percben pedig ismét Piatti szerzett gólt, amivel be is állította a 3-0-s végeredményt. Nikolics 63 percet játszott.

A Montreal Impact 33 ponttal hetedik az összetettben, Nemanja Nikolics együttese, a Chicago Fire eggyel több játszott meccsel és 41 ponttal a harmadik a tabellán.