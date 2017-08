Pikáns és szoros meccset vár a Partizan elleni párharc egykori hőse

Szabó József 1984-ben egymaga négy gólt lőtt az UEFA-kupában a Partizan Belgrádnak. Akkor hazai pályán kezdett a Vidi, az 5-0-s siker után a 2-0-s idegenbeli vereség is belefért a jugoszláv fővárosban. Ami biztos, a 33 évvel későbbi Videotonnak jóval nehezebb dolga lesz a Partizan ellen, még akkor is, ha ezúttal fanatikus szurkolói nélkül kell helytállniuk a szerbeknek. A tét itt már az Európa Liga csoportköre, az első felvonásra csütörtök este kerül sor Belgrádban.

Mit vár a csütörtök esti meccstől?

Igazán pikáns meccset várok, ugyanakkor, aki szép játékra kíváncsi, annak nem biztos, hogy ez lesz a legjobb szórakozás. Több szempontból is érdekes ez a párharc, hiszen Marko Nikolics pár hónapja még a Partizan edzője volt és ne felejtsük el azt sem, hogy Danko Lazovic és Marko Scpeovic személyében két egykori játékosuk is nálunk szerepel.

Azt csak halkan jegyzem meg, hogy a harminchárom évvel ezelőtti is elég komoly tüske lehet a szerbeknek, hiszen akkoriban mindenki azt gondolta, ők jutnak majd tovább.

Milyen eredménnyel lenne elégedett?

Mindenképp olyannal, ami után reális esély marad hazai pályán kivívni a továbbjutást. Nagyon magabiztosan nyilatkoznak, de nem lehetetlen innen továbbjutni, ráadásul nem számíthatnak a szurkolóikra sem.

A lényeg, hogy gólt kell szerezni és akkor hazai pályán meg lehet csinálni azt, amit esetleg a Bordeaux ellen.

Önnek kellett valaha zárt kapuk mögött szerepelni? Milyen hatása lehet ennek az első meccsen?

Nekem szerencsére soha sem kellett, de finoman fogalmazva is nagyon rossz lehet. Nekünk jó, hogy nem lesz ott harmincezer fanatikus szerb szurkoló. Ez már 1984-ben is plusz egy gólt jelentett nekik és most is hatalmas előny lenne. Ugyanakkor egyértelmű, hogy ez senkinek nem jó, a foci a szurkolókért van és velük igazi egy-egy meccs, de majd hazai pályán telt ház fogadja a fiúkat.

Ön is kint lesz?

Persze, minden hazai meccsen ott vagyok.

Vannak kedvencei a mai csapatból? Kitől várja a kiugró teljesítményt?

A támadószekcióban azért most elég jól el vagyunk látva. Eddig is erősek voltunk elől, de Ezekiel Hentyvel még jobb lett a csatárjátékunk. Amit eddig mutatott, azzal nagyon elégedett vagyok.

Gyors, robbanékony, dinamikus és ami a magyar mezőnyben nem mindennapos, bátran felvállalja az egy egy elleni játékot, mer cselezni és persze tud is. Nagyon nagy értéke lehet a csapatnak, remélem, a csoportkörben is meg tudja majd mutatni magát.

Gondolkozott már azon, kiket látna szívesen egy esetleges továbbjutás esetén?

Dehogyis, ennyire azért nem tekintek előre. Hatalmas lökést jelentene a Vidinek a továbbjutás, az a hat meccs ajándék lenne a szurkolóknak, a klub sem járna rosszul anyagilag a továbbjutással és a három telt házas meccsel a Groupama Arénában.

1977 óta a fedélzeten Szabó József 1956-ban született Dorogon, ugyanakkor 1977 óta a Videoton az "otthona". Azóta mindössze egy-egy évre hagyta el a Vidit, egy görög és egy dorogi kitérőre. 1987-es visszavonulása után ugyan még levezetett Ausztriában, de azóta is edzőként segítette a Videotont. Megfordult szinte az összes utánpótlás-csapatnál, beugróként még egy NB I-es meccse is megbízott edzőként. Jelenleg a Videoton női szakágának technikai vezetőjeként dolgozik.

A Partizan-Videoton meccs csütörtök este 21.00 órakor kezdődik.