A barcelonai Hangya csípheti meg a földöntúli Real Madridot

Augusztus 18-án a Leganés–Alavés bajnokival rajtol a spanyol bajnokság 2017/2018-as szezonja. Zinédine Zidane a világ legerősebb keretével készül címvédésre, amit a Johan Cruyff által is nagyra becsült barcelonai edző, Ernesto Valverde akadályozna meg. Az átigazolási piacról kitiltott Atlético Madridnak sikerült megtartania a legjobbjait, így továbbra is ott liheg majd a Real–Barca kettős nyakában. Felvezető.

Amióta 2016 januárjában kinevezték Zidane-t, a Real csupán négyszer kapott ki a bajnokságban, és a megszerezhető 174 pontból 146-ot megszerzett. A siker titkát talán Isco fogalmazta meg a legjobban: „A Realé a legjobb keret a világon, egyszerűen azért, mert 23 kezdőjátékosa van."

A jövő biztosítva van Madridban

Az előző szezont húszan is 1700 játékperc fölött zárták. Ronaldo nélkül 14 meccset játszott a Real, ebből 13-at megnyert, és 53 gólt lőtt. „Számomra nem létezik A és B csapat" – mondta Zidane arra a felvetésre, hogy a cseresor jobb futballt játszik, mint a gálakezdő. Az utolsó öt idegenbeli bajnoki eredménye, amikor a B csapat játszott; 4–1, 4–2, 3–2, 6–2, 4–0. Öt meccs, öt győzelem, 21 rúgott gól. „Az a legrosszabb, amikor meg kell mondanom nekik, hogy a következő meccsen nem játszanak – sajnálkozott a francia edző. – De próbálom meggyőzni őket, hogy fontos tagjai a keretnek."

Toni Kroos 12 gólpasszt adott a szezonban, őt viszont három olyan játékos követte (James Rodríguez, Lucas Vázquez, Isco), akik még a bajnoki meccsek felén sem léptek pályára. Moratánál 16 csapattársa is többet játszott, Ronaldo mögött mégis ő volt a legeredményesebb játékos. Talán azért vagyunk ilyen jók, mert keveset játszunk – mondta viccesen James Rodríguez.

A nyáron hárman távoztak a csapattól, Morata a Chelsea-hez (66,8 millió euró), Danilo a Manchester Cityhez (28,5 millió), James kölcsönbe a Bayern Münchenhez szerződött. Helyettük érkezett Theo Hernández az Atléticótól (30 millió), Dani Ceballos a Betistől (16,5 millió) és Marcos Llorente az Alavéstől (kölcsönből vissza). A jelenlegi 23 fős keretből csak öten vannak, akik már betöltötték a harmincat, az átlagéletkor 25,5 év. A jövő tehát biztosítva van.

Zidane legnagyobb edzői sikere

A mosolya és az elegáns megjelenése alatt rejlő karizmatikus vezető a saját játékosmúltjából merített ihletet a Real menedzseléséhez. Megértette Ronaldóval, hogy ha fizikálisan is bírni akarja a sorozatterhelést, muszáj visszavennie. A 2016/2017-es szezonban a portugál csak a bajnoki játékpercek 74%-át töltötte a pályán, miközben egy évvel korábban ugyanez az arány 93% volt. „Nem kell, hogy mindig a pályán legyél, elég ha csak a nagy meccseken játszol. A gólok miatt ne aggódj, a mennyiség helyett inkább a minőségre koncentrálj" – győzködte őt Zidane. Az atyai jó tanácsok után Ronaldónak döntőbb szerepe lett, mint korábban bármikor. Az utolsó tíz meccsén 16 gólt lőtt, ebből ötöt a Bayernnek, hármat az Atléticónak és kettőt a Juventusnak.

Ez lehet a kulcs jövőre is, és látva a Real keretét, Ronaldo pihentetése bőven belefér Zidane-nak.

Balhé Ronaldo körül

Júniusban a spanyol ügyészség pert indított Ronaldo ellen, aki 2011 és 2014 között 14,7 millió eurót nem fizetett be a spanyol államkasszába, ráadásul mindezt tudatosan tette: egy üzleti vállalkozás segítségével szándékosan rejtette el a személyéhez fűződő kereskedelmi jogok értékesítéséből származó jövedelmét. A portugál A Bola szellőztette meg először a hírt, hogy a játékost a történtek annyira felzaklatták, hogy távozni akar Spanyolországból. Ronaldo sokáig nem szólalt meg az ügyben, a Konföderációs Kupa ideje alatt egy Instagram-bejegyzéssel jelentkezett, miszerint néha bölcsebb hallgatni, mint bármit is mondani (később közölte a vezetőséggel, hogy folytatni szeretné). Szerinte a spanyol hatóságok vele akartak példát statuálni, és csak a népszerűsége miatt hurcolták meg. Csak azért vagyok most itt, mert Cristiano Ronaldónak hívnak – mondta a július 31-ei bírósági meghallgatáson. Ha bűnösnek találják, legalább 15 hónapos börtönbüntetés vár rá, amelyet azonban büntetlen előélete miatt nem kell letöltenie.

Ronaldo nélkül rajtol a bajnokság A Spanyol Szuperkupa első meccsén Ronaldo csereként lépett pályára, gólt lőtt, majd egy perccel később második sárga lappal kiállították. Az eset után meglökte Ricardo De Burgos játékvezetőt, amiért a szövetség ötmeccses eltiltással büntette. Ronaldo így a Deportivo, a Valencia, a Levante és a Sociedad elleni bajnokikat is kihagyja, legkorábban szeptember 20-án, a Betis ellen játszhat az ötödik fordulóban. A szuperkupát a Real 5–1-es összesítéssel nyerte a Barcelona ellen. A Spanyol Szuperkupa első meccsén Ronaldo csereként lépett pályára, gólt lőtt, majd egy perccel később második sárga lappal kiállították. Az eset után meglökte Ricardo De Burgos játékvezetőt, amiért a szövetség ötmeccses eltiltással büntette. Ronaldo így a Deportivo, a Valencia, a Levante és a Sociedad elleni bajnokikat is kihagyja, legkorábban szeptember 20-án, a Betis ellen játszhat az ötödik fordulóban. A szuperkupát a Real 5–1-es összesítéssel nyerte a Barcelona ellen.

A Hangya leülteti Messit a padra, ha kell

Amikor Pep Guardiola távozott a Barcelonától, a vezetőség két utódot jelölt meg: Ernesto Valverdét és Tito Vilanovát. Akkor Titót választották a folytonosság miatt, de rövidesen kétszer is csörgött „Txingurri" (a Hangya) telefonja. Vilanova betegségének kiújulásakor újra puhatolózni kezdtek nála, de ő inkább elvállalta a Bilbao irányítását. Amikor a Barca menesztette Tata Martinót, ismét Valverde neve merült fel először. Tiszteletben tartva a szerződését, a válasz nem volt, csakúgy, mint a Real megkeresésekor.Miután a 2016/2017-es szezonban a Bilbaót negyedik alkalommal is Európába vezette, nem hosszabbította meg a lejáró szerződését. A Barcánál Luis Enrique is távozott, így már egyenes volt az út Valverde előtt.

Intelligens, és mindig nyitott volt az új dolgokra. Az egyik legígéretesebb edző, ebben biztos vagyok – mondta róla Johan Cruyff 1994-ben. Akik ismerik személyesen, azt mondják, intelligens, egyedi, sokszor meglepően vicces, de legfőképp mindenki által tisztelt egyéniség. „A legnagyobb erénye az öltöző menedzselése – dicsérte korábbi játékosa, Ander Herrera. – Ebben az értelemben topkategóriás edző: őszinte, egyenes, tisztességes."

Sokan féltik őt a nyomástól, ami a politika és a sajtó befolyása mellett a Real elleni rivalizálásban csúcsosodik ki. „Nyomás? Őt ezt nem zavarja – mondta Javi González, a Bilbao volt középpályása, aki 2003 és 2005 között dolgozott Valverdével. – Azon gondolkodsz, hogy mit fog mondani Messinek? Tudni fogja. Készen áll. Ha fel kell emelnie a hangját, fel is emeli majd. Sokan nem ismerik igazán a személyiségét, csak azok akik a zárt ajtók mögött is ott voltak vele. Felelősségre fogja vonni a játékost a többiek előtt, ha a csapat érdekei azt kívánják, legyen az sztárjátékos, vagy sem."

Valverde két ciklusban irányította a Bilbaót, megfordult a Villarreal, a Valencia és az Espanyol kispadján is, utóbbival 2007-ben UEFA-kupa döntőt játszott. A legnagyobb sikereit az Olympiakosszal érte el, amellyel zsinórban három görög bajnoki címet nyert.

Simeone és Griezmann is maradt az Atléticónál

A 2016/2017-es szezon 38. fordulójában örökre lekapcsolták a fényeket a Vicente Calderónban. Az 1966-ban épített stadion utolsó meccsén az Atlético Madrid 3–1-re verte a Bilbaót, a klublegenda Fernando Torres két gólt rúgott. A szurkolók 50 év legemlékezetesebb pillanatait és a klub legnagyobb játékosait ábrázoló bannereket feszítettek ki a lelátón, majd egy mozaikot jelenítettek meg, amely azt írta, „Szeretlek!". A Calderón már kicsit öreg volt, kicsit kopott volt, de az otthonuk volt. Az új szezontól az Atlético a város túloldalán található Wanda Metropolitanóban játssza hazai meccseit. A stadion a Wanda Group vállalatról kapta a nevét, amelynek tulajdonosa, Wang Jianlin 20 százalékos részesedést birtokol a klubból (Wang Jianlin Kína leggazdagabb embere).

A Bilbao elleni meccs után Diego Simeone vezetőedző megerősítette, hogy marad. Van jövője a klubnak, és mi mind részesei leszünk. Sokáig úgy nézett ki, hogy Griezmann is elhagyja a csapatot, de később ő maga cáfolta meg a híreket Twitteren. „Jobban, mint valaha" – írta, utalt arra, hogy a madridiak 2018 januárjáig nem regisztrálhatnak új játékost. A kiskaput kihasználva azonban 36 millió euróért leigazolták a sevillai Vitolót, aki télig nevelőegyesületénél, a Las Palmasnál focizik kölcsönben. A Chelsea-től SMS-ben elzavart Diego Costa megszerzése is napirenden van, legutóbb a spanyol játékos nyilatkozott úgy, hogy „remélhetőleg még ebben a hónapban visszatérek az Atléticóhoz, ott szeretném edzésben tartani magam, hogy a legjobb formámban várhassam a világbajnokságot."

Az igazi focit Sevillában játsszák

Az elmúlt idényben Jorge Sampaoli a Sevilla történetének második legjobb bajnoki szereplését érte el, és bevezette a csapatot a Bajnokok Ligájába. Nyáron viszont nem tudott nemet mondani az argentin válogatottnak, így helyét a Celta Vigóval Európa Liga-elődöntőig jutott Eduardo Berizzo vette át. Berizzo 2007 és 2010 között Marcelo Bielsa segítőjeként dolgozott a chilei válogatottnál, ahol „El Loco" (az Őrült, ahogy Bielsát nevezik) nagy hatással volt rá. „A meccs minden percében birtokolni akarom a labdát – magyarázta hitvallását az argentin edző. – Dinamikus csapatot akarok, amely az állandó mozgással lekövethetetlen az ellenfél számára." A Celta ilyen volt, a Sevilla ilyen lesz Berizzóval.

A Betisnél az a Quique Setién lett az edző, aki talán a bajnokság legszórakoztatóbb csapatát faragta a Las Palmasból. „A stílusom nem tanítható" – mondta. A 2016/2017-es szezonban a Barcelona mögött a kanáriak birtokolták a legtöbbet a labdát (56,9%), és csak a Barca–Real kettős passzolt náluk pontosabban (84,8%). A Las Palmast Spanyolország braziljaiként emlegették, ahol sokat futva, gyorsan, mégis precízen játszottak, ahol a mezőnyfölény és a labdabirtoklás sohasem ment át unalmas tili-toliba. Setién stílusa a szenvedélyéből fakad; imád sakkozni, többször játszott már Garri Kaszparovval és Anatolij Karpovval. „A sakk segít nekem megérteni a futballt" – mondta.

A Betis a felső házat veszi célba a következő szezonban, ezt bizonyítja a nyári nagybevásárlás is; érkezett Christian Tello (Barcelona, 4 millió euró), Víctor Camarasa (Levante, 5 millió), Andrés Guardado (PSV, 2 millió), Feddal (Alavés, 2,5 millió), Boudebouz (Montpellier, 7 millió), Javi García (Zenit, 1,5 millió euró) és Sergio León (Osasuna, 3,5 millió).

Tajti Mátyás nagy lehetőség kapujában Míchel edző kérésére Tajti Mátyás a felkészülés eleje óta a Málaga felnőtt csapatával edz. Nyáron Ignacio Camacho és Pablo Fornals is távozott, így nagy lehetőség nyílt meg Tajti előtt, mivel a Málaga általában két vagy három középső középpályással áll fel. A magyar játékos az AZ Alkmaar elleni barátságos meccset végigjátszotta, de Míchel többször is lehetőséget adott neki a felkészülés alatt. A legújabb hírek szerint az augusztus 11-12-én megrendezett Trofeo Carranza torna után néhány játékos kétnapos pihenőt kapott, de kedden visszatértek az edzésekhez – köztük Tajti is. A Málaga augusztus 21-én játssza az első bajnokiját az Eibar ellen. Míchel edző kérésére Tajti Mátyás a felkészülés eleje óta a Málaga felnőtt csapatával edz. Nyáron Ignacio Camacho és Pablo Fornals is távozott, így nagy lehetőség nyílt meg Tajti előtt, mivel a Málaga általában két vagy három középső középpályással áll fel. A magyar játékos az AZ Alkmaar elleni barátságos meccset végigjátszotta, de Míchel többször is lehetőséget adott neki a felkészülés alatt. A legújabb hírek szerint az augusztus 11-12-én megrendezett Trofeo Carranza torna után néhány játékos kétnapos pihenőt kapott, de kedden visszatértek az edzésekhez – köztük Tajti is. A Málaga augusztus 21-én játssza az első bajnokiját az Eibar ellen.

Első élvonalbeli szezonjára készül a mini-Atlético

A 98 ezer fős Gironában, ahol egy három Michelin-csillagos étterem található, és ahol a népszerű tévésorozat, a Trónok harca egyes epizódjait forgatták, soha nem volt első osztályú futballcsapat. 1959 és 2008 között a klub a harmad- és negyedosztály között ingázott, sőt háromszor a regionális ligát is megjárta.

2013-ban és 2016-ban a negyedik, 2015-ben a harmadik helyen végzett a Girona a másodosztályban, de mindháromszor kikapott a rájátszásban (kétszer a döntőben). A legutóbbi szezonban már nem kellett playoff-ot játszani, a 41. fordulóban a Zaragoza elleni 0–0-s döntetlennel matematikailag is meglett az automatikus feljutás. Mi vagyunk a legmagasabban fekvő város, amely most már a legmagasabb osztályban szerepel. Régóta vártunk erre – mondta Marta Madrenas, Girona polgármestere. A Pablo Machís vezette csapatnak – amelyet az Atlético Madridhoz hasonlítanak – a manchesteri hátszéllel jó esélye van arra, hogy a Leganéshez hasonlóan túlélje története első szezonját az élvonalban.

A La Liga 2017/2018-as szezonjának nyitómeccsét a Leganés és az Alavés játssza pénteken 20:15-kor.