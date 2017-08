Az AS Monacóban kezdte pályafutását, megfordult a Juventusban és az FC Barcelonában, valamint a New York Red Bullnál is. A legtöbb focirajongónak azonban Thierry Henry neve egyet jelent az Arsenaléval, ami nem is véletlen: a világ- és Európa-bajnok francia válogatott labdarúgó nyolc év alatt 254 meccsen 174 gólt szerzett az angol klub mezében. Karrierje legemlékezetesebb góljaiból mutatunk egy tízes összeállítást.