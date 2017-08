Szerb ellenfél, ismerős szálloda és egy bazi nagy roma lagzi

Csütörtök este 21 órakor a Videoton FC Belgrádban lép pályára zártkapus mérkőzésen az FK Partizan ellen, az Európa Liga-selejtező negyedik fordulójában. A magyar csapat videóelemzője, Késedi Gábor az Origónak elmondta, miért fog továbbjutni a Vidi. A dolog érdekessége, hogy a tökéletes felkészülés mellett néhány babona is közrejátszik a bizakodásában.

Hogyan készült a Partizan Beograd elleni összecsapásra?

Abban a pillanatban, hogy kisorsolják az ellenfelünket, megpróbálunk minél több információhoz jutni. A mostani párosítás annyira egyedi helyzetet teremtett, hogy a munkám kissé megváltozott. Olyan emberek vannak most körülöttem, akik nálam sokkal jobban ismerik ezt a csapatot. A Bordeaux ellen rengeteg munkánk volt. Elkészítettük a taktikai- és az egyéni videókat az edzőkollégáknak. Ez most teljesen okafogyottá vált. Az egyéni videókban segítettem, minden más Marko Nikolics irányítása alatt zajlott. De ez nem meglepő, hiszen az előző szezonban bajnokságot és kupát nyert a Partizannal, így nálam sokkal jobban belelát a pakliba. Megkísérelhettem volna az okoskodást, de semmi értelme nem lett volna.

Kikre kell leginkább figyelni a Partizan játékosok közül?

A támadószekcióban többen is vannak, akik képesek váratlant húzni. Fontos megjegyezni, hogy az átlagnál magasabb játékosok futballoznak a Partizánban, ezáltal roppant veszélyesek – és eredményesek is – a pontrúgások után. Komplex csapat, amelyet egy játékos semlegesítésére nem lehet redukálni. Az előrehúzódó öt játékos – a szélső védők említése nélkül – potenciális veszélyt jelent.

Kovácsik Ádám úgy nyilatkozott az Origónak, hogy a nem a kapusok lesznek a főszereplők. Ön is így látja?

Igen, bár a Partizán a héten leigazolta a 34 éves Vladimir Sztojkovicsot, akit ha jól tudom sikerült is benevezni, úgyhogy arra számítok, hogy ellenünk már ő fog védeni. A szerbek elsőszámú kapusa, Filip Kljajics az utóbbi hetekben óriási hibákat követett el, így nem véletlenül hoztak új játékost a helyére. Az előző bajnoki fordulóban már a 22 éves Marko Jovicsics védett, de előfordulhat, hogy ezt a playoff részt még túl erősnek érzik a fiatal kapusnak.

Korábban dolgozott a magyar labdarúgó-válogatott videóelemzőjeként is. Mennyiben más a klubfutball?

Ott sokkal több idő van készülni, ezáltal az ember hajlamos elaprózni a munkát és olyan dolgokat is megcsinál, aminek a jelentős része a kukában landol. Itt klubszinten alig érjük utol magunkat, hiszen edzéseket is rögzítjük. Az utóbbi harmincöt napban tizenegy mérkőzést játszottunk, ilyenkor lehetetlen maximálisan felkészülni. Négy meccset megnézel az ellenféltől, és szétszeded. Tanulmányozod a legfontosabb taktikai lehetőségeket és az összeállítási variációkat. Megnézed a kulcsmomentumokat, kiveszed a pontrúgásokat, és már el is telt az a három-négy nap, ami a felkészülésre van.

Mérkőzés közben is elemez. Ilyenkor kinek mondja el az észrevételeit?

Persze, csak ilyenkor nyilván szorít az idő. Amikor a félidőben bemegyek az öltözőbe, a vezetőedzőnek, vagy a pályaedzőnek mutatok pár videót. Így ők a tanulságokat már bele tudják építeni a beszédükbe. Az utóbbi időben több olyan meccsünk is volt, amikor a második félidőben érezhető volt a különbség a csapat játékában, és ebben nagy segítségünkre voltak a videózások. Nekem hatalmas öröm, ha két-három ötlettel hozzájárulhatok a csapat eredményességéhez. Vagy egy olyan videóval, jelenettel, amit mások nem vettek észre.

Marko Nikolics azt mondta, nem az első meccsen fog eldőlni a továbbjutás. Ön is így látja?

Kiélezett meccs lesz. Bízom benne, hogy olyan eredmény születik, hogy a visszavágón is legyen esélyünk.





A magyar válogatott mellett testközelből élte át a norvégok elleni pótselejtezőt és a franciaországi Európa-bajnokságot. Most két éven belül másodszorra lehet része egy újabb magyar futballsikerben. Feltörnek a szép emlékek?

Minden percben ez lebeg a szemem előtt. Otthon a kedvesemnek is ezt mondom egyfolytában. Szerencsés vagyok, hogy részt vehettem az Európa-bajnoki szereplésben, és most itt állunk egy újabb hatalmas állomás kapujában. Nyilván az Eb-re jobban figyelt az ország, az máig benne van a köztudatban, de én erre is nagyon büszke lennék. A válogatottnál is nagyon sokat dolgoztunk, de itt annyiban más, hogy egyfolytában együtt vagyunk a csapattal, így az érzés sokkal intenzívebb. Az Európa-bajnokság előtt rengetegszer előfordult, hogy ültem a kanapén, és vizionáltam, hogy milyen érzés lesz, amikor kijutunk. Mintha a pozitív töltetet be akartam volna vonzani az egész közegnek. Most napok óta megint ezt csinálnom.

Ez akár jó babona is lehet?

Bízom benne. De ha már a babonát említet, érdekes, hogy tavaly, amikor kivertük a Csukaricskit, akkor ugyanebben a szállodában laktunk, és a meccs előtti éjszaka ugyanúgy roma esküvőt rendeztek, mint szerdán éjjel. A kollégákkal jót nevettünk ezen, hogy a történelem nagyon elkezdte ismételni önmagát. Remélem, a végelszámolásnál is így marad, és mi fogunk továbbjutni, nem a szerbek.