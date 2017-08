Történelmi döntést hozott a FIFA bírókról

Történelminek is nevezhető döntést hozott a FIFA az októberi U17-es férfi világbajnokság bíróküldésével kapcsolatban.

Nem, nem arról van szó, hogy nem lesznek bírók az indiai tornán, amelyről sajnos lemaradt a magyar válogatott, hanem arról, hogy a hat konföderációból összeválogatott 21 játékvezető trió munkáját hét alapvonali bíró fogja segíteni - valamennyien nők, ami első ízben fordul elő egy férfi világversenyen.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által kiadott hír szerint a közös felkészülés során a kiválasztott női játékvezetők megmutatták, hogy képesek lesznek együtt dolgozni férfi kollégáikkal, illetve felvenni a egy férfi világverseny ritmusát.

"Itt az ideje, hogy a legjobb női játékvezetők a FIFA által szervezett férfi világversenyeken is szóhoz jussanak. Tavaly már dolgoztak együtt férfi bírókkal, most pedig kipróbáljuk őket egy nagy tornán is" - mondta a szervezet játékvezetői bizottságának elnöke, a korábbi svájci FIFA-bíró, Massimo Busacca.

A hét kijelölt - hasonlóan a triókhoz - mind a hat tagszervezetet képviseli, Európából érkeznek ketten. A kanadai Carol Anne Chenard vezetett már a 2011-es női vb-n is, míg a svájci Esther Staubli az egyik legjobbnak számít a szakmában: ő fújta a sípot a 2015-ös női Bajnokok Ligája és a 2017-es női Európa-bajnokság döntőjében is.

Az U17-es világbajnokságot október 6. és 28. között rendezik meg hat indiai városban, Goában, Guwahatiban, Kochiban, Kolkatában, Mumbaiban és Újdelhiben.