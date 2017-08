Az Aranylabda ígéretével sem lehetett meggyőzni Neymart

Messi utolsó próbálkozásként azt is bedobta csapattársának, hogy ő lehet a világ legjobb játékosa, csak maradjon Barcelonában.

Neymar elmondása szerint nem az anyagiak miatt szerződött Párizsba, és lett a világ legdrágább és legtöbett kereső futballistája, hanem mert úgy gondolta, szakmailag is előre lépés.A brazil nem titkolt célja, hogy a következő években Aranylabdát nyerjen, és erre Barcelonában semmi esélye nem lett volna Messi mögött. Vagy mégis?

A katalánok közül többen is próbálták meggyőzni Neymart a maradásról, és most az is kiderült, hogy Messi mit mondott csapattársának.

A katalán Sport szerint azt ígérte Neymarnak, hogy a világ legjobb játékosává teszi. Aranylabdás akarsz lenni? Majd én azzá teszlek - mondta Messi.

Neymar vasárnap a Guingamp elleni meccsen mutatkozott be a PSG-ben, gólt lőtt és gólpasszt adott, valamint 11 sikeres cselt hajtott végre - az elmúlt tíz évben csak Ousmane Dembélé (14) és Lucas Moura (12) csinált meg többet egy francia bajnokin. A whoscorednál a brazil 10-es osztályzatot kapott.

2008 óta csak Messi és Cristiano Ronaldo nyert Aranylabdát, egyelőre 5-4-re az argentin vezet.