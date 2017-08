A 0-0 jó, mert magában hordozza a továbbjutás lehetőségét

Csütörtök este a Videoton 0-0-s döntetlent játszott a Partizan Beograd ellen az Európa Liga-selejtező negyedik fordulójának első mérkőzésén, Belgrádban. A székesfehérvári csapat kedvező helyzetből várhatja a visszavágót, Felcsúton vívhatja ki a főtáblára jutást egy hét múlva. A találkozó után a Vidi játékosai pozitívumként értékelték, hogy kapott gól nélkül lehozták az első felvonást, de érezhető volt, hogy maradt bennük némi hiányérzet az elmaradt győzelem miatt.

Juhász Roland, a Videoton csapatkapitánya az eredménnyel nem volt maradéktalanul elégedett. A visszavágóra támadófutballt ígért.

„Először is, szeretném megköszönni a szurkolóinknak, akik nagy utat tettek meg, és futballhangulatot varázsoltak. Küzdelmes meccs volt, bár őszintén szólva nem ilyenre számítottam. Azt hittem, mindkét oldalon több helyzet lesz. Nekünk védőknek jó, hogy sikerült nullára lehoznunk.

Ráadásul a végén nekünk volt nagy helyzetünk. Ennek ellenére a nulla-null nem rossz eredmény. Akárcsak az előző mérkőzésen most is gólt kell rúgnunk, és győzelemre kell játszanunk. Biztos vagyok benne, hogy a jövő csütörtöki visszavágó teljesen más lesz. Most is küzdöttünk, hajtottunk, de jövő héten bátrabb támadójátékot kell felvállalnunk a hazai publikum előtt" – mondta a Videoton csapatkapitánya, aki bízik benne, hogy a Partizan elleni visszavágóra minden sérülést szenvedő kulcsjátékos hadra fogható lesz.

Az első félidőben csereként érkező Géresi Krisztián jól szállt be a játékba. A második félidőben akár tizenegyest is kiharcolhatott volna.

„A meccs előtt is tudható volt, hogy nem mindenki egészséges, így számítottam rá, hogy legalább egy félidőt játszani fogok. Nem tudtam sokat melegíteni, de a második félidőben sikerült felvennem a ritmust. Örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült lehoznunk az első meccset. Ráadásul az utolsó pillanatban nekünk volt óriási helyzetünk, így nem túlzás azt mondani, hogy mi álltunk közelebb a győzelemhez. Biztos vagyok benne, hogy hazai pályán ki tudjuk vívni a továbbjutást.

A Pancho Arénában nagyon jól megy nekünk, és a nézők is biztosan fantasztikus hangulatot fognak teremteni, ahogyan azt most is tették. Ezt komoly pluszt adhat nekünk" – mondta a Vidi támadója, akinek tizenegyesgyanús esetről is volt véleménye. „Azt hallottam, hogy kívül volt, de az biztos, hogy volt kontakt. Én nem akartam elesni, de kicsit megrántottak, és ez pont elég volt arra, hogy ne érjem el a labdát" – tette hozzá Géresi Krisztián.

Szolnoki Roland a védelem szélén kezdte a mérkőzést, azonban Anel Hadzic sérülése miatt be kell húzódnia a középpálya közepére.

„Nem gondolom, hogy ez rossz eredmény lenne. Az első meccsen nem dőlt el semmi. Ami mellettünk szól, hogy hazai pályán játszunk, és a szurkolóink biztosan sokat tesznek majd hozzá. A saját kezünkben van a sorsunk, ezt mindenképpen ki kell használnunk. Úgy érzem, meglehet a továbbjutás" – kezdte a Vidi játékosa, aki középpályásként is remek teljesítményt nyújtott.

„Az előző szezonban sokat játszottam a pálya közepén, ráadásul gyerekkoromban is ott játszottam. Igaz, mára már jobbhátvédként vesznek számításba, de szerencsére akkor sem megy rosszul, ha feljebb kell lépnem" – tette hozzá Szolnoki Roland, aki a jövő csütörtöki visszavágón nem léphet pályára, ugyanis begyűjtötte harmadik sárga lapját. Azonban a lelátón ott lesz, és szurkolóként mindent megtesz majd a csapat sikeréért.

A mérkőzésen talán Pátkai Máté dolgozott a legtöbbet. A Videoton középpályása az utolsó pillanatban győztes góllal koronázhatta volna meg teljesítményét.

„Küzdelmes mérkőzés volt. Rengeteg volt az előrerúgott, hosszú labda mindkét oldalon. A két csapat nem igazán hagyta egymást futballozni. Kevés helyzet volt, mi is inkább pontrúgások után tudtunk csak veszélyeztetni" – kezdte Pátkai Máté, aki a mérkőzés után jókora késéssel csatlakozott társaihoz, ugyanis doppingellenőröknél volt jelenése.

„Számomra hatalmas csalódás az eredmény, mert az utolsó percben volt egy nagy helyzetem, és ha berúgom, akkor egészen más meccs lett volna a visszavágó. Úgy érzem sikerült jól eltalálnom a labdát, de nem ment egészen sarokra. Nyilván az nem rossz, hogy lehoztuk a meccset kapott gól nélkül, de nagyon veszélyes ez az eredmény, mert ha otthon gólt kapunk, akkor muszáj nyernünk" – tette hozzá a Videoton középpályása.

„Miénk volt a meccs legnagyobb helyzete - kezdte az értékelést Marko Nikolics, a Videoton vezetőedzője. Úgy jöttünk ide, hogy voltak hiányzóink, nagyon nem jött jól, hogy meccs közben is többen kidőltek. A Videoton szurkolók előtt le a kalappal, de nagyon furcsa volt így, hogy üres volt a stadion."

A Videoton FC-Partizan Beograd mérkőzést jövő hét csütörtökön rendezik a felcsúti Pancho Arénában. A mérkőzés győztese felkerül az Európa Liga főtáblájára.