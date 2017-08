Az évtized meglepetése lesz, ha ledől a Juventus trónja

A 2017–2018-as kiírás a Serie A 116. szezonja lesz, melynek címvédője a Juventus, és a torinói klub az Olasz Kupa birtokosa is. A bajnoki idény augusztus 19-től május 28-ig tart majd, és az UEFA-szabályváltozásai miatt az első négy helyezett klub biztosan a Bajnokok Ligájába kvalifikálja majd magát. Bevezetésre kerül a videóbíró rendszere is, a liga pedig egy olyan klubot ismerhet meg, amely még sosem játszott az első osztályban. Úgy tűnik, a Juventus egyeduralmát csak az AC Milan, az AS Roma vagy a Napoli veszélyeztetheti.

A 2016/2017-es szezont pocsékul kezdte a Juventus, végül mégis olyan simán húzta be a bajnokságot, hogy – az AS Roma látszólagos felzárkózása ellenére –, Massimiliano Allegri már fordulókkal a Serie A vége előtt a BL-re koncentrálhatott csapatával.

A zsinórban megszerzett hatodik győzelmével történelmet írt a klub, mint ahogy rekord az egymást követő három Olasz Kupa-győzelem is, a torinóiak számára mégis csalódást keltő volt a szezon befejezése: a klub három éven belül másodszor bukott el a BL-döntőben. Az 1980-as években Giovanni Trapattoni, majd tíz évvel később Marcello Lippi vitte győzelemre a csapatot Európában, és Allegri számára sem lehet más a cél, ha a legnagyobbakhoz szeretne csatlakozni a Juventusszal – márpedig Torinóban bevallottan ez a cél, a klubvezetés nem a Napolihoz vagy a Romához méri saját magát, hanem a BL-elithez.

2017. május 13-án a SPAL csapata megnyerte a Serie B küzdelmeit, és ezzel 49 év után tér vissza az első osztályba. Öt nappal később az is kiderült, hogy a Hellas Verona csak egy szezont tölt kiesése után a Serie B-ben, és a második helyen jutott vissza a legjobbak közé. A Benevento hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Carpit az olasz másodosztály feljutási osztályozójának második mérkőzésén, és összesítésben ugyancsak 1–0-s eredménnyel története során első ízben jutott fel a Serie A-ba – ezzel a 69. csapat lesz, amely az első ligában játszhat. A csapat a 20000 férőhelyes Ciro Vigorito Stadion játssza majd hazai meccseit, és ha másban nem is, de abban biztosan különlegesek lesznek, hogy seprűnyélen lovagló boszorkányt ábrázoló címerükhöz nincs hasonló a futball világában.

Kételyektől az elszánt folytatásig

„A csapattal elhagytuk Cardiffot, és visszatértünk Olaszországba. Őszintén hittünk a sikerben, mégsem sikerült.

Másnap reggel, már az otthonom magányában fel kellett tennem magamnak a kérdést: Itt az út vége? Ez a maximum, amit ki tudok hozni a csapatból?”

- osztotta meg kételyeit a szurkolókkal őszintén Massimiliano Allegri az elveszített BL-dönő után, ám ez csak a felütés volt, és kiderült: elszántan készül csapatával az új szezon kihívásaira.

„Bárcsak ne kaptunk volna ki a Barcelonától. Keserű pirula volt, de azt gondoltam, megtanultam a leckét, és a következő alkalommal biztosan sikerül majd. Nem így lett. De amikor két nappal a Real Madrid elleni vereség után reggel 7-kor bementem a klubházba, már csak az új szezont, és az új lehetőségeket láttam magam előtt.

Tudom, hogy fel tudunk állni, és biztos vagyok benne, hogy mind a bajnokságban, mind a BL-ben remek szezon áll előttünk”

- jelentette ki Allegri.

A Milantól érkezett mester sokáig 3-5-2-es felállásban játszatta a csapatát, a tavalyi szezon áttörését azonban már a 4-2-3-1 hozta meg, ami a tavasz végére – így a BL-döntőre is – 3-4-1-2-re módosult. Ha figyelembe vesszük a nyári átigazolási piacot, a szezonra újabb változás jöhet, a 4-3-3-as felállás, bár elképzelhető, hogy eleinte Allegri megtartja a 4-2-3-1-es rendszert.

Folytatódhat a Juve dominanciája

A legnagyobb problémát az okozza, hogy a klub kénytelen volt eladni az Allegrivel menthetetlenül rossz viszonyba kerülő Leonardo Bonuccit, így a háromvédős rendszer alapjaiban roppant meg, különösen, ha hozzávesszük, hogy Andrea Barzagli már 36 éves, Medhi Benatia eddig nem azt bizonyította, hogy képes folyamatosan magas szinten futballozni, Daniele Ruganinak pedig még sokat kell tanulni ahhoz, hogy a Juve-védelem alapembere legyen. Mindezt figyelembe véve valószínűleg négyvédős rendszerben, a Buffon – De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro – Khedira, Pjanic – Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa – Higuaín kezdi majd a szezont a Juve.

Ugyanakkor a keret alkalmas lehet a 4-3-3-as felállásra is, különösen a középpályás futógép, Blaise Matuidi leigazolásával, viszont Bernardeschi és Costa érkezésével érdekes helyzetbe került az elmúlt szezonban közönségkedvencé avanzsáló Mario Mandzukic, hiszen a széleken bevethető még Pjaca és Cuadrado is, vagyis a horvát vélhetően a középcsatár posztjáért küzdhet majd meg Gonzalo Higuaínnal szemben. A küldetés nem reménytelen, hiszen az argentin ugyan 24 gólt szerzett a bajnokságban, de a BL-ben egyértelműen betlizett: a kulcsmeccseken pocsékul játszott, kapura lövése is alig akadt, összjátékban is gyenge volt, és csak a Monaco elleni elődöntő első meccsén hozta a tőle várt színvonalat.

Összességében elmondható, hogy az olasz bajnokság egyértelmű esélyese a Juventus lesz, ugyanakkor az is tény, hogy a legerősebb csapatrésze, a védelem megroppanóban van, és az előttünk álló – ebből a szempontból átmeneti – szezonban ebből még sok problémája lehet a klubnak. Ami a kihívókat illeti: az AS Roma és a Napoli párosa egy régi-új vetélytársat kapott maga mellé: az AC Milant – nagy meglepetés lenne, ha a négy BL-hely sorsába bárki más bele tudna szólni. Azt ne feledjük a szezon előtt, hogy a szabályváltozások miatt ez már egy olyan bajnokság lesz, melynek első négy helyezettje automatikusan a BL-csoportkörbe kvalifikálja magát.

Újra a legjobbak között a Milan?

Amikor 1986. március 24-én Silvio Berlusconi saját helikopterén megérkezett Milanellóba, az AC Milan éppen egy viharos és rosszul sikerült korszak után nyalogatta a sebeit. A klubot öt évvel korábban bundázás miatt kizárták a Serie A-ból, ám a visszajutás után alanyi jogon is sikerült kiesniük az első osztályból, ám Berlusconi érkezése mindent megváltoztatott. A mecénás irányítása alatt a Milan nyolc bajnoki címet, egy kupagyőzelmet és hét olasz Szuperkupát nyert, ötször nyert BEK/BL-t, háromszor Interkontinentális Kupát, ötször európai Szuperkupát és még egy klubvilágbajnoki cím is beesett.

Az AC Milan azonban 2011 óta nem nyert semmit – akkor bajnoki címmel zárták a szezont, és igaz, hogy 2016-ban megszerezték az Olasz Szuperkupát, de technikailag nem is vehettek volna részt a döntőben, hiszen a Juventus nyerte mind a bajnokságot, mind az Olasz Kupát. A 2016/2017-es szezon előtt azonban az AC Milan hívei kupákra fenik a fogukat, és hosszú idő után először nem reménytelenül, hiszen a kínai befektetők érkezése mindent megváltoztatott.

Az AC Milan új igazolásai a 2017-es, nyári átigazolási piacon

Érkezett: Leonardo Bonucci (Juventus, 42 millió euró), André Silva (FC Porto, 38 millió euró), Andrea Conti (Atalanta, 25 millió euró), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen, 22 millió euró), Ricardo Rodríguez (Wolfsburg, 18 millió euró), Mateo Musacchio (Villarreal, 18 millió euró), Lucas Biglia (Lazio, 17 millió euró), Antonio Donnarumma (Asteras Tripoli, 1,5 millió euró), Franck Kessié (Atalanta, 8 millió euró), Fabio Borini (Sunderland, 3 millió euró).

A klub augusztus 18-ig nettó 158 millió eurót költött a piacon, legutóbb 16 évvel ezelőtt fordult elő hasonló, akkor 144 millió euróból többek között Rui Costa, Filippo Inzaghi és Andrea Pirlo érkezett a klubhoz. Ha a mostani igazolásokat átfutjuk, akkor azért gyorsan kiderül, hogy a Milan még mindig messze van az európai elittől, de legalább Olaszországban célba veheti a dobogót, várhatóan a Donnarumma – Musacchio, Bonucci, Romagnoli – Conti, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Rodríguez – Suso, André Silva legerősebb kezdő tizeneggyel.

Lo scudetto non è più un tabù

Lo scudetto non è più un tabù”

- ez volt a nyár szlogenje Nápolyban, ami annyit tesz, hogy már nem tabu a bajnoki címről beszélni, a klub a realitások talaján állva is célba veheti a scudettót.

A tavalyi szezont új klubcsúccsal, 86 ponttal zárta a csapat, amely talán a legszebb focit mutatta be a Serie A-ban, de az októberi-novemberi hullámvölgy megbosszulta magát, és csak a harmadik helyen végzett Maurizio Sarri csapata. A szezonzárás viszont parádés volt, a Napoli az utolsó 12 meccsén csak négy pontot veszített, és a Nice ellen pazarul futballozott a 2–0-ra megnyert BL-selejtezőben is.

A klub ráadásul rendezett körülmények között várhatja a rajtot: Dries Mertens és Lorenzo Insigne új szerződést írt alá, Arkadiusz Milik egy év tapasztalattal a háta mögött készülhet, Marek Hamsik pedig már csak három gólra van Diego Maradona klubrekordjától, vagyis úgy tűnik, a Napoli most lehet a csúcson képességeit tekintve. Ráadásul a bajnoki rajt is kecsegtetőnek tűnik a Verona, a meggyengült Atalanta, a Bologna és a Benvento ellen. A legerősebb, várható kezdőcsapat a Reina – Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam – Zielinski, Hamsik, Jorginho – Callejon, Mertens, Insigne tizenegy lehet.

A nagy római átalakulás

Az AS Roma számára hatalmas változásokat hozott az elmúlt szezon. A klub megköszönte Walter Sabatini sportigazgatói munkáját, visszavonult a futballtól Francesco Totti, és a vezetőség elbocsájtotta Luciano Spalletti vezetőedzőt is. Érkezett viszont Ramón Rodríguez Verdejo, ismertebb nevén Monchi, aki majdnem 30 év után hagyta el a Sevillát, hogy a következő években Rómában dolgozzon. Az egyik leghíresebb sportigazgató több mint 200 játékost igazolt, és közel 200 millió eurós profitot termelt az andalúz klubnak, amely a 127 éves története során 13 trófeát nyert, ebből kilencet a Monchi-korszakban.

Ami az AS Románál folytatott tevékenységét illeti, az irány egyértelmű: mélységében bővíteni a keretet. Monchi eladta a klub három sztárját is, távozott Mohamed Szalah, Antonio Rüdiger és Leandro Paredes is. A helyükre érkezett Hector Moreno (védelem), Lorenzo Pellegrini (középpálya) és Gregoire Defrel, valamint Cengiz Ünder a támadósorba. Eközben Monchi tapasztalt veteránokkal és zöldfülű, talán kölcsönadásra váró fiatalokkal egészítette ki a keretet Rick Karsdorp, Aleksandar Kolarov, Maxime Gonalons, Rezan Corlu és Zan Celar személyében.

A kispadot a Sassuolóval csodát tevő Eusebio Di Francesco foglalja majd el, a bővebb – ugyanakkor minőségileg talán gyengébb – keret pedig lehetőséget ad majd a számára, hogy a csapat mindhárom fronton megállja a helyét, akár egy sérüléshullám esetén is.

Az egykori középpályás, Eusebio Di Francesco jól ismeri a klubot, hiszen 1997 és 2001 között a rómaiak játékosa volt – ez idő alatt 12-szer pályára lépett az olasz válogatottban is. Igaz, a legmagasabb szinten még nincs edzői tapasztalata, ami azért kockázatokat is rejt magában. Mindenesetre várhatóan a Sassuolónál is látott 4-3-3-as rendszerében hisz majd továbbra is, mégpedig az Alisson – Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov – Pellegrini, Nainggolan, De Rossi – Perotti, Dzeko, El Shaarawy kezdőcsapattal.

A sokadik milánói feltámadás

Ha van csapat, amely beleszólhat a BL-helyek elosztásába, az az Internazionale lehet, ugyanakkor a milánói klub most már sokadik megújulását, átalakulását és újrakezdését éli át, emiatt nehéz komolyan venni az esélyesek latolgatásánál.

A klublegenda Giuseppe Bergomi szerint, mindenestre a legfontosabb igazolást meglépte a klub, amikor megszerezte Luciano Spallettit a kispadra. Az érkezésével várhatóan felgyorsul majd az Inter játéka, és meglepetés lenne, ha mindehhez nem a 4-2-3-1-es játékrendszer társulna majd Handanovic – D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi – Gagliardini, Borja Valero – Perisic, Joao Mario, Candreva – Icardi előadásában.

Zárásként egy szó a magyarokról: a Palermo kiesésével csupán egy magyar játékosnak, Nagy Ádámnak (Bologna) szoríthatunk az előttünk álló idényben.