Pintér Attila csapata már nem nyeretlen az NB I-ben

A labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójában a Puskás Akadémia nyerte az újoncok csatáját, miután 2-1-re legyőzte a Balmazújvárost a felcsúti Pancho Arénában. A bajnoki címvédő Budapest Honvéd a 94. percben csikarta ki a győzelmet Mezőkövesden.

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Puskás Akadémia-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-1 (2-0)

Felcsút, Pancho Aréna, 1000 néző, v.: Solymosi

Puskás Akadémia: Hegedűs L. - Knezevic, Heris, Hegedűs J., Osváth - Márkvárt, Mevoungou - Molnár G. (Szécsi, 73.), Balogh B., Szakály P. (Sallai, 64.) - Diallo (Vanczák, 84.)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Tamás L., Rus, Uzoma - Vajda, Sigér (Maiszuradze, 82.), Haris - Arabuli, Andric (Rácz, 68.), Zsiga (Kovács Á., 69.)

gólszerzők: Molnár G. (8.), Knezevic (45.), illetve Arabuli (64., 11-esből)

sárga lap: Diallo (38.), Hegedűs J. (64.), Mevoungou (67.), Knezevic (80.), illetve Arabuli (38.), Sigér (52.), Kovács Á. (92.)

A Puskás Akadémia nyerte az újonc csapatok csatáját a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának szombati játéknapján, ugyanis 2-1-re legyőzte a vendég Balmazújvárost. A sereghajtó felcsútiak sikerével már nincs nyeretlen együttes az NB I-ben.

A Puskás Akadémia kezdte jobban a mérkőzést, melynek köszönhetően hamar vezetést szerzett. A bekapott gól hatására aktívabb lett a Balmazújváros is, de Hegedűs bravúrja megakadályozta az egyenlítést. A szünet előtt egy hatalmas védelmi és kapus hiba révén mégis a felcsútiak növelték előnyüket.

Az egész mérkőzésen jól futballozó Knezevic a gólja után a kapufát találta el a második játékrész kezdetén, míg a Balmazújvárost érezhetően megfogta a második bekapott gól. Ennek ellenére a hajdúságiak büntetőből szépítettek. A hátralévő időben a vendégek nem tudták átjátszani a hazaiak védelmét, így Pintér Attila együttese biztosan őrizte meg minimális előnyét a lefújásig, ezzel megszerezte idénybeli első győzelmét.

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2 (0-1)

Mezőkövesdi Városi Stadion, 3215 néző, v.: Erdős

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Farkas, Hudák, Pillár, Szalai - Tóth B. (Veselinovic, 49.), Keita, Vadnai (Baracskai, 59.), Cseri - Strestík, Koszta (Fótyik, 83.)

Budapest Honvéd: Gróf - Latifu (Deák, 64.), Lovric, Laczkó (Kabangu, 71.), Bobál D., Baráth - Nagy G., Kamber, Herjeczki - Danilo, Lanzafame

gólszerzők: Baracskai (72.), illetve Baráth (22.), Kabangu (94.)

sárga lap: Veselinovic (88.), illetve Lovric (30.), Danilo (78.)

A címvédő Budapest Honvéd a hajrában szerzett góllal 2-1-re nyert a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának szombati játéknapján, s így továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.

A hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést, de negyedóra elteltével átvette az irányítást a bajnokcsapat, amely egy szögletet követően meg is szerezte a vezetést. A folytatásban is a fővárosiak voltak veszélyesebbek, de a mezőkövesdieknek is akadt egy-két helyzete.

A második félidő Honvéd-rohamokkal kezdődött, Tujvelnek többször is védenie kellett. A házigazdák eleinte kontrákkal próbálkoztak, majd fokozatosan egyre többet birtokolták a labdát, s egy szép támadás végén sikerült egyenlíteniük a csereként beállt Baracskai fejesgóljával. A hajrában a Honvéd tett többet a győzelemért, előbb kapufáig jutott, majd végül Kabangu révén a három pontot érő gólt is sikerült megszereznie.