A közkedvelt humorista a pornóhoz hasonlította a focit

A labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójában az Újpest FC 1-1-s döntetlent játszott a Diósgyőrrel a Szusza Ferenc Stadionban. Az MLSZ által a lila-fehérekre kiszabott büntetés miatt a mérkőzést zárt kapuk mögött rendezték, azonban a Diósgyőr TV riportereként helyszínen volt Aranyosi Péter humorista, aki nem érti, miért kell azt a kevés megmaradt szurkolót is büntetni.

Aranyosi Péterből a zárt kapus meccs közben kitört a szurkoló. Mókás beszólásai az üresen kongó lelátók miatt a közvetítésben is jól hallhatók voltak.

A beszólás tőlem nem meglepő, hiszen én szurkoló vagyok, de nem mindent én ordítottam be, amit hallani lehetett a tévében. Én csak olyanokat mondtam, hogy ott fekszik a gyerek a karikában, meg hogy hullámozzatok. Sajnos ott tartunk, hogy nekem kellett vicceset mondanom, hogy vicceset halljak – mesélte a Borsnak a humorista, aki gyűjti a lelátói szlenget, amit saját estjén elő is ad.

Aranyosi a hétvégi meccsel kapcsolatban is vicces hasonlattal élt.